El Banco Nación ya tiene más de 10.000 solicitudes de créditos hipotecarios

“Hace unos meses, cuando me tocó hacerme cargo de la presidencia de Banco Nación, no hubiera pensando que íbamos a tener una oferta hipotecaria como la que tenemos actualmente. Son los beneficios de vivir sin inflación”, destacó el titular de la entidad.Asimismo, Tillard señaló que esta línea, para la cual se destinarán US$ 4.000 millones, proyecta otorgar hasta 40.000 préstamos en tres años y tendrá alcance nacional. “En la actualidad, Banco Nación tiene la mejor oferta y la más importante de créditos hipotecarios en el país. Esto es una realidad histórica y con este programa vamos a ratificar esa posición”.“Ya tenemos más de 10.000 solicitudes a razón de 2.000 por día”, destacó responsable del BNA sobre la iniciativa vigente desde el 20 de mayo y destacó algunos detalles a tener en cuenta a la hora de la inscripción. “Las familias deben demostrar sus ingresos y la cuota a pagar no puede ser mayor al 25% de los mismos”.

Con respecto a las condiciones del préstamo son hasta 30 años de plazo y las cuotas de los préstamos se ajustan a la variación de UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). “Esto se ajusta por inflación, más un 4.5% anual de interés”, indicó Tillard.Los interesados en aplicar a los créditos de “+Hogares con BNA” deberán realizar la solicitud en forma digital a través del sitio web www.bna.com.ar

“En el equipo de Banco Nación vemos la evolución de la economía con un inmenso optimismo. La tendencia a ser un país normal es notoria, por eso, estamos tratando de generar oferta de créditos hipotecarias persistentes en el tiempo. Estamos muy conformes”, finalizó Tillard.