Cuál es la billetera virtual te paga más por tener dinero en la cuenta

Un relevamiento de Trascendo, una consultora especializada en finanzas personales, reveló de qué manera impactó la baja de tasas de interés y cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan hoy las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Naranja X, con una tasa del 40% anual. Pero este rendimiento solamente se aplica hasta un límite de $400.000.

Durante mayo, el Banco Central (BCRA) determinó la baja de la tasa de interés de referencia de la economía argentina, que pasó del 50% al 40%. A causa de esto, los rendimientos de los plazos fijos que ofrecen los bancos se hundieron y hoy el promedio se encuentra alrededor del 30%. En este marco, las billeteras virtuales como Mercado Pago siguen siendo una opción atractiva para los ahorristas, dado que ofrecen tasas equivalentes (o mejores) y permiten obtener rendimientos diarios sin bloquear el dinero.No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales ofrecen los mismos beneficios.El informe de Trascendo, que se hizo público este viernes, indica que no hay un claro ganador en la competencia de las billeteras virtuales. No obstante, entre las que más pagan se encuentraLuego están las billeteras digitales de Banco Supervielle (35,62%) y n1u (37,09%).En tanto, Mercado Pago tiene una tasa de 32,28%, según Trascendo.El reciente informe de Trascendo indica que su análisis no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app. Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.Por otra parte, Trascendo analiza que ninguna de las billeteras virtuales logra superar a la inflación. Por lo tanto, las cuentas remuneradas son una opción mejor que la caja de ahorro, que no genera ningún rendimiento, pero no son suficientes para preservar el valor del dinero.