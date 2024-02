Canasta Energética: adiós a la zona fría, aumentos y requisitos para subsidios

Ingresos

Este miércoles, se realizará la audiencia para analizar la nueva estructura de subsidios que se aplicará a los usuarios de electricidad y gas, tanto por redes como en garrafa. La Secretaría de Energía de Nación ya planteó quiénes quedarán excluidos de las bonificaciones y también presentó, dentro de los materiales para consulta previa, un mapa de zonas bioambientales que deja a buena parte de Mendoza fuera de la zona fría.El otro dato que se considerará es la suma de los ingresos del grupo conviviente, para establecer después el porcentaje de ese total que es “razonable aplicar a la cobertura de la CBE”. Si el monto necesario para poder pagar los servicios excede determinada fracción de los ingresos (Rodríguez Chirillo ha mencionado un 10%), se subsidiará la diferencia. Resta determinar si el subsidio se transferirá al beneficiario o se descontará de la factura.Quedarán excluidos de la bonificación los hogares en los que algunos de los integrantes del grupo conviviente sea dueño de una aeronave; una embarcación de lujo o con fines recreativos; dos o más inmuebles; un vehículo con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años; o un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad.Sin embargo, se sumaron nuevas restricciones, como: tener cobertura de medicina prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia; realizar más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años; pertenecer al directorio o ser propietario de una empresa privada; acumular consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $780.000; haber comprado moneda extranjera en los últimos tres meses; alcanzar consumos en billeteras virtuales superiores a cinco SMVM; o registrar consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil ($39.000), indicóSi bien ya se había mencionado que se iba a dejar sin efecto el régimen de Zona Fría para reemplazarlo por el de la CBE, la iniciativa de la Secretaría de Nación adoptó seis zonas bioambientales definidas por Norma IRAM 11603 para considerar los diversos requerimientos de energía, según las temperaturas medias mensuales y la variación térmica diaria, tomando valores de los últimos 5 años.Al observar el mapa,De todos modos, al aplicarse la Canasta Básica Energética, se toman los requerimientos de energía según la zona y los ingresos, por lo que dejará de ser un subsidio universal para gran parte de los hogares entrerrianos.Un informe de la Secretaría de Energía de Nación analiza el régimen vigente de segmentación de hogares y plantea que se produce una superposición de bonificaciones en los niveles más bajos, que desalienta el consumo racional de energía, porque el usuario no identifica en la factura el costo real (ya que las transferencias del Tesoro Nacional se hacen a la oferta y no la demanda). Asimismo, señala que sólo se tomó como referencia los ingresos del grupo conviviente, pero no la zona bioclimática.También advierte que sólo se eliminaron los subsidios para el 10% de la población con mayor capacidad de pago, mientras el resto percibe algún tipo de reducción en la tarifa. Esto implica que, “en la práctica se está destinando una importante cantidad de recursos a hogares que tienen la capacidad de pagar el verdadero costo de la energía”.Para la determinación de los consumos básicos de electricidad y gas natural (que se utilizarán para calcular la Canasta Básica Energética o CBE), se considerarán los precios y las tarifas vigentes en cada punto de suministro.Esto se debe a que la Secretaría de Energía de la Nación estableció los nuevos precios de la energía para el trimestre febrero, marzo y abril, con una suba del 100% para los usuarios de nivel 1 (ingresos altos) y algo inferior para los del nivel 2 (bajos) y nivel 3 (medios).Por otra parte, también se aplicó el ajuste trimestral del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente provincial que contempla los costos de operación de las distribuidoras.Sin embargo, aún no se han definido los aumentos para el gas, que tiene dos actualizaciones pendientes. Por un lado, la del precio del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte),