Audiencia pública: tratan hoy la modificación de tarifa eléctrica en Entre Ríos

Hoy se llevará a cabo la audiencia pública que tratará los pedidos de la distribuidora oficial Energía Entre Ríos SA (Enersa) y de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas para introducir modificaciones en el procedimiento de adecuación de los costos de distribución. Será en salón de eventos Pueblo Mío, de la ciudad de Nogoyá, según lo dispuso el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).“Durante el año 2023, el índice de precios al consumidor registró una variación anual del 211,4%; el índice de precios mayoristas se incrementó en 276,4%; el dólar oficial tuvo una variación de 356%; el gasoil se incrementó un 235%. En cambio, edurante el segundo semestre, que alcanzaron recién al finalizar el año en el mes de diciembre un incremento del 91% acumulado, valor también muy por debajo de la evolución de los salarios, que con los últimos datos disponibles del Indec a noviembre de 2023 muestran un 144% interanual”, señaló la presentación que hizo Enersa al EPRE.En esa audiencia pública “y la petición de reconocimiento de ingresos no percibidos por la forma en que se implementó la Resolución EPRE N° 219/22, que se expidió sobre la Revisión Integral de Tarifa del Tercer período tarifario de los contratos de concesión”, establece el texto de la resolución N° 18, del viernes 19 del actual, que firmó el interventor del Ente Regulador, Juan Domingo Zacarías.Enersa realizó una presentación ante el EPRE y argumentó que “con un exponencial impacto sobre los costos de los insumos necesarios para la prestación del servicio, sumado a las suspensiones y aplicaciones restrictivas del régimen de adecuación de costos previstas en el Contrato de Concesión y en las Resoluciones Tarifarias producto de las Audiencias Públicas quinquenales (Resoluciones EPRE 168/16 y 219/22),, no permitiendo una adecuación de costos real, principalmente en el último año 2023, donde el desfasaje ha resultado crítico para hacer frente al costo mínimo para la prestación del servicio”.En igual sentido, las cooperativas eléctricas expusieron de forma similar y sostuvieron que “a nadie escapa la dura realidad del proceso inflacionario de Argentina que nos golpea fuertemente en nuestros sistemas, con un índice mensual de inflación en diciembre del 25,5% y un acumulado durante el año 2023 del 211,4 %, se demuestra que el tope de actualización del 10% trimestral del Factor de Actualización del Costo de Distribución, que se encuentra en los Contratos de Concesión de la Distribuidoras Cooperativas no permite que se cubran los costos para prestar un servicio de calidad como el requerido”.En su presentación, señaló que el promedio de “inflación trimestral ha sido en 2023 del 52,85% mientras que el sistema actual de adecuación de costos tiene un límite máximo del 10%”.A su turno, Enersa expuso que “se encontró y se encuentra con la imposibilidad de una real, adecuada y tempestiva actualización de los ingresos que resulte acorde al ritmo de crecimiento de los costos de la economía con impacto directo sobre los costos de distribución, generándose importantes restricciones financieras, con el agotamiento de los recursos económicos, lo que imposibilita realización de las inversiones necesarias y poder contar con stocks de materiales para realizar los mantenimientos mínimos, todo lo que pone en riesgo la prestación del servicio, lo que lleva a la conclusión manifiesta e indiscutible, que resulta necesaria una adecuación” tarifaria.Tanto Enersa como las cooperativas coincidieron que a partir del trimestre que va del 1° de febrero al 30 de abril de 2024 “se modifique el Procedimiento de Cálculo del Cuadro Tarifario”.El EPRE entendió que “dada la importancia de los argumentos expresados en las presentaciones antes referidas, resulta conveniente y necesario atender el tratamiento de las solicitudes y, consecuentemente, a los fines de la legitimidad de la decisión, convocar a una Audiencia Pública a fin de evaluar lo requerido por las distribuidoras del servicio público económico de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Entre Ríos”.