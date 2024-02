Luz y gas: quitarían subsidios a quienes tengan prepaga o compren dólares

Cuáles son los criterios que establecería el gobierno para quitar los subsidios

El Gobierno avanza en establecer el nuevo esquema de subsidios que se aplicará en las tarifas de luz y gas y para eso convocó a una audiencia pública para este jueves 29 de febrero. Para esa reunión, requisito formal pero no vinculante para avanzar en cambios en el esquema, la Secretaría de Energía, que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó distintos informes y evaluaciones sobre cómo funciona el sistema de subsidios y cuáles pueden ser los cambios a implementar.En ese marco, en un documento que Energía subió al sitio web de la audiencia púbica, sumó algunos criterios para definir si una persona puede o no acceder a los subsidios, más allá de los ingresos del grupo familiar o la zona en la que residen.Entre ellos figuran pagar un plan de medicina prepaga; haber viajado al exterior -fuera del Mercosur- más de una vez en los últimos 5 años o haber comprado moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.También estarían excluidos del acceso a los subsidios aquellas personas que tengan un auto con una antigüedad menor a cinco años o quienes tengan consumos de telefonía móvil superiores a $39.000 (el 25% del salario mínimo vital y móvil).De la misma manera, excluiría a aquellos que tengan consumos en su tarjeta de crédito o en billeteras virtuales superiores a $780.000, que es el equivalente a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).El informe publicado por la Secretaría de Energía presupone que los usuarios cuentan con suficientes ingresos o con un patrimonio que puede afrontar el costo pleno de la energía en sus tarifas y no es necesario que accedan a los subsidios.El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado que los subsidios solamente se destinarían a quienes gasten más del 10% de sus ingresos en el pago de la energía, con la cobertura del diferencial sobre ese porcentaje.-Ser titular de una aeronave.-Ser titular de una embarcación de lujo o con fines recreativos.-Ser titular de dos o más inmuebles.-Ser titular de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.-Ser titular de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.-Ser titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia.-Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.-Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).-Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $780.000 (diciembre de 2023).-Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $780.000 (diciembre de 2023).-Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) lo que equivale a $39.000 (diciembre de 2023). Fuente: (Tn)