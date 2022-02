Generación Zoe: Cositorto aseguró que no pagaron “porque bloquearon las cuentas”

Leonardo Cositorto, acusado por estafa y asociación ilícita , rompió el silencio este jueves en una entrevista en exclusiva con Gustavo Sylvestre en C5N, en donde negó estar prófugo y aseguró ser víctima de "un show mediático".El empresario reveló que se encuentra en República Dominicana, a donde dijo que viajó por negocios. En este sentido, sostuvo que va a regresar "cuando garantice lo más importante, que es la gente" y aclaró: "Vamos a ver lo que me dice Pierri, que es mi abogado"."Somos una escuela de coaching. Nos clausuraron las cuentas porque hicieron un show mediático", sentenció Cosicorto, e insistió: "Nos empezaron a atacar en septiembre, cuando no había ninguna denuncia de estafa. Hablaban de estafas cuando no había denuncias".A su vez, el empresario explicó que su compañía tiene "inversiones en 11 clubes de fútbol", y que "el día 8 de marzo vamos a volver a trabajar"."No es una estafa piramidal. La gente invertía en su educación y ganaba dinero", argumentó el polémico Cosicorto, quien insistió en que los ataques fueron por "temor al crecimiento de Zoe". "Dejamos de pagar porque nos paralizaron la empresa", se quejó.