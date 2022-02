Generación Zoe Paraná: Salieron a pedir “calma” y sostienen que “no hay estafa”

El líder del movimiento, Leonardo Cositorto, sigue prófugo y es buscado por la Interpol. Anoche por redes sociales anunció la reestructuración de la empresa, a la que llamó 2.0.



En Paraná, la sucursal de Zoe está en calle Cura Álvarez 431. El gerente de Generación Zoe en Paraná, el abogado Adolfo Amarilla, les pidió “calma a todas las personas” de la capital provincial de Entre Ríos. “Hay un atraso, no es una estafa”, entendió.



Amarilla dijo a Elonce que busca “llevar tranquilidad” y que “todas las noches tenemos un zoom con Cositorto. Él sabe la situación que se está viviendo en todo el país y en el mundo sobre Generación Zoe y dice que va a dar una respuesta contundente a partir de marzo, que se van a ir dando los pagos, en especial en Villa María (Córdoba) donde empezaron los conflictos. En Paraná se pagó en tiempo y forma, lo único que resta pagar es en marzo: nos dio fecha para el 7, 14, 21 y 28 de marzo. Les pido tranquilidad”.



Mencionó que a la sucursal de Paraná, “vinieron personas, unas más agitadas que otras, porque los que entraron últimas no vieron ningún pago. Los que están desde hace cinco meses pudieron saber que esto es una realidad. En las convenciones del mundo en que hemos estado, uno preguntaba y no han tenido inconvenientes, todos ganaban”.



“Cada uno tenemos nuestras billeteras virtuales. Particularmente hace dos años estoy cobrando en criptomonedas. Estoy en otras plataformas que existen, he estado en otras que sí fueron estafas. Yo en esto estoy capacitado y puedo decir qué es estafa y qué no. Estoy con mucha esperanza ya que está el doctor Pierri que dijo que prontamente va a resolver la parte procesal, penal, judicial, para que esto se resuelva; manifestó que no hubo estafa sino atrasos en pagos”, entiende en abogado de Paraná y representante de Generación Zoe en la ciudad.



Reconoció que “cCon todo el susto que hubo, todos comenzaron a pedir salir, por lo que el dueño debió reestructurar para continuar. En este momento somos más de 100 mil personas en el mundo. Teníamos interés del 7,5%, 8%, 9% y 10%, pero con todo lo que ocurrió, se acordó en la última reestructuración, llegar al pago del 7,5%”. Pedido de captura internacional para Cositorto El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".



