Pagan salario complementario a otros 150.000 trabajadores: Cómo saber la fecha

Desembolsará más de 150 mil pagos de parte del sueldo de abril a trabajadores cuyos empleadores se inscribieron en el programa de asistencia.En el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el gobierno desembolsará entre domingo y lunes un nuevo pago del salario complementario para 150 mil trabajadores privados correspondientes al sueldo del mes de abril, para ir completando el desembolso previsto para un total de 1.310.000 de empleados, algo que aún no se pudo desembolsar en su totalidad pese a que estaba previsto que se cumpla con el total entre el 7 y 8 de mayo.El jueves pasado, la ANSES comenzó con el pago del salario complementario una primera fase de trabajadores privados, cuyas empresas se anotaron en el ATP para acceder a distintos beneficios para morigerar el impacto del parate económico. Al tiempo que la AFIP continúa con la validación de los datos de los trabajadores que deben cobrar parte del salario.Hay que recordar que según el decreto 376/2020 que amplió los alcances del ATP, el salario complementario es abonado por la ANSES para los trabajadores en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos previstos en la norma. El monto del pago de la ANSES es equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo ni superar dos salarios mínimos, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.Una vez anotados en la AFIP, los empleadores pasaron debieron pasar el filtro del comité de evaluación del ATP para acceder a la cobertura de parte del salario del mes de abril, y a la reducción de hasta un 95% de las contribuciones patronales. Luego de la aprobación, los empleadores deben ingresar al servicio de Simplificación Registral de la AFIP, para cargar el CBU de cada uno de los trabajadores.En la primera tanda de salarios complementarios pagados por la ANSES el jueves pasado, sucedió en varias empresas una situación llamativa. Varios trabajadores vieron acreditados los fondos correspondientes al aporte estatal, pero otros no recibieron el pago de la ANSES.Ante esta situación, la ANSES habilitó en su página la consulta del salario complementario , para los trabajadores mediante su número de CUIL puedan consultar, primero si están registrados, y segundo qué día les será abonado el salario complementario.", explicaron afuentes oficiales.Sucede que una vez que la empresa ingresa el CBU en la página de la AFIP, se produce un cruce de datos entre el organismo recaudador y la ANSES para validar los datos de los trabajadores. Una vez realizado el cruce de información, y confirmados los datos queda habilitado el pago.Es por eso que si a un empleado al consultar con su CUIL le aparece la leyenda que dice "", deberá informar a la oficina de recursos humanos o al área administrativa de la empresa, para que revise la información suministrada.Según fuentes oficiales,, y en ese caso el beneficio es para un solo empleo.Una vez que el empleador tenga identificado a los trabajadores que no cobraron el salario complementario, deberán volver a ingresar al servicio de Simplificación Registral de la AFIP para revisar el CBU cargado y de ser necesario rectificarlo.Al respecto, fuentes oficiales explicaron que, si la empresa cargó mal el CBU, una vez que se rectifique la AFIP volverá a hacer el cruce con la ANSES, para posteriormente dar de alta a los trabajadores que den cobrar el salario complementario.Como parte de la ayuda, el gobierno amplió los alcances del ATP, y sumó a más sectores y empresas que podrán solicitar el pago de la mitad de los salarios para sus trabajadores. En el Boletín Oficial se publicó la Decisión Administrativa 721/2020, que incluye dentro del ATP a actividades no contempladas hasta ahora y a las grandes empresas de más de 800 empleados, así como a las que abrieron este año sus puertas. Además, los empleadores podrán acceder tras demostrar una caída de su facturación menor a la que figuraba como requisito original del programa, por lo que en el Ejecutivo esperan en lo inmediato saltar de los actuales 1,7 millón de asalariados cubiertos a más de 2 millones.