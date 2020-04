Reabren parcialmente los bancos: A quiénes atenderán

Empresariales Banco Entre Ríos abre sus sucursales este viernes para pagar el bono de Anses

Los bancos reabrirán hoy sus puertas, en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena.Así lo informó el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió queEl resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, según el calendario fijado por la ANSES: el lunes los terminados en 4, 5 ó 6; y el martes en 7, 8 ó 9, siempre únicamente para los casos que no tienen tarjeta de débito.La autoridad monetaria aclaró que las personas jubiladas que cuenten con esa tarjeta "no podrán cobrar por ventanilla", sino que deberán acudir a cajeros automáticos.El gremio bancario ya adelantó que "sólo ingresará una cantidad de personas limitada, de acuerdo con el número de cajas disponibles".Recomendó que los jubilados o beneficiarios sociales que posean su tarjeta de débito eviten concurrir a las sucursales o cajeros "ya que pueden abonar sus consumos con la tarjeta o efectuar sus pagos de servicios a través de internet", en la página oficial de la entidad financiera.Puntualizó que los beneficiarios del sistema de seguridad social que necesiten retirar su tarjeta pueden hacerlo en las cajas habilitadas" y subrayó que las gestiones de blanqueo de claves pueden hacerse desde sus casas a través de la web o de la aplicación del banco en el teléfono celular.Garantizó la reposición de efectivo en la red de cajeros y recordó que debe mantenerse la distancia mínima tanto en las colas como las salas de espera a fin de evitar el riesgo de contagio.