Recomendaciones del Banco Nación para Jubilados y Beneficiarios de AUH

El Banco Nación informa que a partir del viernes 3 de abril abrirá la red de sucursales en todo el país en su horario habitual exclusivamente para atender a quienes perciben haberes de la seguridad social.Dado que el país se encuentra en emergencia sanitaria y cuarentena obligatoria para toda la ciudadanía, formularon una serie de recomendaciones a fin de evitar riesgos de contagio:Todos losya que pueden abonar sus consumos con la tarjeta o efectuar sus pagos de servicios a través de internet en www.bna.com.ar e ingresar a Home Banking.Aquellos beneficiarios del sistema de seguridad social que necesitenLas gestiones de blanqueo de claves pueden hacerse desde sus casas a través de la web www.bna.com.ar o de la aplicación del banco en su teléfono celular.La, de modo que no es necesario concurrir el día de cobro.LosDurante estos díasde cobro establecido por el ANSES.En segundo lugar los beneficiarios de subsidios que no disponen de tarjeta.Para los beneficiarios de AUH o planes sociales que habitualmente los perciben con su tarjeta de débito, deben hacerlo a través de los cajeros automáticos que están habilitados las 24 hs, los 7 días de la semana. El Banco Nación garantiza la reposición de efectivo en su red de cajeros a través de un importante operativo que llevan a cabo sus empleados.En todos los casos es importante destacar quea fin de evitar el riesgo de contagio.Las sucursales bancarias atenderán con una dotación mínima de personal y no brindarán por el momento ningún otro servicio que no sea pago de haberes jubilatorios o programas de la seguridad social.Si todos cumplimos las recomendaciones, nos cuidamos.Para más información comunicarse al 0810-666-4444 o ingresar a www.bna.com.ar