Denuncian que cortaban árboles sin autorización en área protegida

El guardafauna del parque San Carlos, Marcelo Cortiana, comentó que fue advertido de todo "por la gente que va a correr asiduamente", a través de un audio "me decían que estaban cortando árboles en la zona del Hostal del Río".



En declaraciones a LT 15, Cortiana detalló que ? rápidamente ? concurrió al lugar del hecho, en la vereda del ex boliche bailable, y "efectivamente había cuatro personas que estaban cortando ejemplares autóctonos".



"Di aviso inmediato a Saneamiento Ambiental del municipio", explicó. Subrayando que personal de esa dependencia "labró las actas de infracción correspondientes". Respuesta oficial Justamente, desde la Dirección de Parques y Jardines de la Municipalidad de Concordia, se reportó que "se procedió a la constatación de la situación y la respectiva intervención junto a la Dirección de Saneamiento Ambiental, a los efectos de labrar las actas correspondientes y sancionar debidamente a los responsables".



Asimismo, la repartición "dispuso personal para trabajar en el lugar a los efectos de enmendar, en la medida de lo posible, los daños producidos".



Ceferino Ragone, titular de esa dirección del gobierno local, contó en una entrevista radial que "evidentemente fueron personas que no consultaron y no se asesoraron". Agregando que "queremos que paguen económicamente por los daños que hicieron".





Fuente: Diario Río Uruguay.