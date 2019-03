Resultó atractivo el dólar a más de $40: "La oferta superó la demanda en Paraná"

Necesitando pesos

Más venta que compra

Ganaron dos pesos

El dólar a más de $ 40 resultó atractivo yTras dos ruedas sin operaciones por el feriado de Carnaval, el dólar arrancó la semana corta, con una fuerte suba lo que llevó al Banco Central a convalidar una nueva suba de tasa de Leliq y aspiró pesos.. Fue en línea con el MULC, que avanzó 94 centavos. El blue trepó 50 centavos.Milagros Kurosky, la responsable de la Casa de Cambio "Valuar SA", ubicada en el microcentro de la capital entrerriana, contó a Elonce TV que "la oferta superó la demanda en Paraná este miércoles. Es decir, la gente está necesitando pesos y ve como atractivo el dólar en 40 pesos, que es el valor en que lo tenemos para la compra", afirmó y agregó que "se trata de montos chicos (entre los 200 y los 500 dólares), que utilizan mayoritariamente, para hacer frente a a alguna cuenta sobre todo, en esta primera etapa del mes".Al referirse a los montos de compra que maneja la agencia de cambios del centro de Paraná, Kurosky dijo a. Estamos hablando que actualmente, es un 20 por ciento más, la cantidad de lo que compramos en plaza que el nivel de lo que se vende. Y eso, es algo a lo que no estábamos acostumbrados a presenciar", remarcó."Según lo que manifiestan nuestros clientes, lo compraron a principios de año y ahora, al momento de vender sus dólares,El promedio entre bancos que realiza el Banco Central, colocó el precio en los $ 41,71, unos 87 centavos arriba. De esta forma, la moneda se depreció 2,13% y alcanza sus mínimos desde finales de septiembre. La zona de no intervención cambiaria determinaba un piso de $ 38,77 y un techo de $ 50,17. El dólar blue avanzó a $ 39,50."Es la mayor suba del año", dijo Kurosky a Elonce TV, en referencia al aumento del dólar registrado este miércoles y agregó que "no sería extraño pensar que dentro de este sistema de "bandas",