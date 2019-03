Suba del dólar: Las razones detrás del salto de la moneda estadounidense

Economía El dólar registra otra suba y alcanza su valor más alto en cinco meses

La cotización del dólar subió más de 2% en la plaza local, tras la inactividad por los feriados por Carnaval, lo que acercó el precio de venta del billete al público a los $42 a comienzos del día, con lo que volvía a un máximo nominal ya alcanzado -de manera efímera- en medio de la corrida a fin de agosto pasado. Luego, el tipo de cambio dio parcialmente marcha atrás.El ajuste se produce porque el peso recibe recién hoy el impacto de la desvalorización que sufrieron el resto de las monedas emergentes entre lunes y martes, tras haber quedado al margen de ellas por la inactividad. Todo está relacionado con la relocalización de flujos entre mercados emergentes que desató la reciente recategorización del mercado chino.El viernes pasado, la compañía proveedora global de índices de mercado MSCI anunció que había decidido más que cuadruplicar el peso de las acciones de China continental en sus indicadores de referencia mundiales (de 0,71% a 3,3%) a partir de mayo y de forma gradual en su índice de mercados emergentes.Esa modificación lleva a los grandes fondos de inversión del mundo a cambiar de destino unos US$80.000 millones que salen de otras inversiones en emergentes para ingresar al mercado chino. Incluso muchos analistas hablan de una cifra aún mayor dado que, ante el conflicto comercial entre Estados Unidos y China (hoy en plena negociación), muchos fondos habían reducido su exposición en los mercados del gigante asiático, indicóUna prueba de la relocalización generalizada de fondos la da el incremento sostenido del riesgo emergente, en general y del riesgo argentino, en particular, La tasa de riesgo local, que había cerrado febrero en 699 puntos, saltó 8,2% en tres jornadas y alcanza hoy los 755 puntos básicos.Por estos días, están "muy debilitados" los mercados emergentes. "El aumento del peso de China en fondos emergentes implica menos interés en el resto. Y la Argentina está entre lo más débiles", explicó temprano por Twitter el economista Fausto Spotorno, de la Consultora Orlando Ferreres y Asociados. En ese mensaje anticipaba una apertura alcista para el dólar aquí que no tardó en verificarse."Esto es el carry trade que se quiere ir. Para que no lo hagan el Banco Central (BCRA) sostiene el dólar futuro y sube la tasa de Leliqs. Así garantiza un retorno en dólares cada vez mayor, compatible con el riesgo electoral", describe el economista Carlos Rodríguez.El primer precio pactado para el billete en la plaza mayorista local fue de $40,50 cuando se habían negociado apenas US$3 millones. Eso habla de un reacomodamiento de 69 centavos respecto del cierre previo, básicamente impulsado por los movimientos previos en el resto de los mercados.Pero luego, con la aparición de una oferta más sólida, se acomodaba en la zona de $40,35, un repliegue que algunos juzgaron "auspiciado" por una nueva incursión del BCRA en el mercado de futuros cambiarios.La expectativa del mercado está depositada sobre la señal de tasa que dará el BCRA frente a este rebrote de presión cambiaria, especialmente, tras comprobar días atrás que la estabilidad de la divisa pasó a ser objetivo primordial para el Gobierno. Vale recordar que el viernes el tipo de interés de referencia para la economía había quedado en 50,22% anual.A los motivos "importados" que ayudan a recrear la presión devaluatoria se suman, desde ya, las crecientes dudas políticas y las proyecciones de una reactivación que no llegó y -aún así- se proyecta cada vez más débil dados los evidentes problemas que el Gobierno muestra para controlar la inercia inflacionaria de la economía local.