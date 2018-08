"El tiempo tan cambiante afecta la producción de verduras de hoja", aseguran

Paraná La helada tiñó de blanco la producción hortícola de Paraná

Este lunes la ciudad amaneció teñida de blanco por la helada, ya que durante la madrugada se registraron temperaturas bajo cero.dialogó con el quintero José, quien explicó que "estamos transitando una época complicada porque se prolongó un poco el frío. Otros años no teníamos heladas en este momento del año, ni tampoco el clima tan cambiante".Indicó que "cultivamos todo lo que tenga hoja: lechuga, acelga, espinaca, rúcula y otros. El problema con el clima es que hay algunas verduras que se queman, se ponen amarillas o blancas. Se demora mucho la cosecha porque el frío adormece. Hay veces que es cosecha perdida, pero otras veces solamente se atrasa y no se pierde, la volvemos a recuperar con fertilizantes o riego".Este mes comienza lo que llaman "siembra de verano", que incluye el zapallito, la calabaza, el tomate, morrón y otras verduras. "Nos encontramos con problemas porque, por ejemplo, hay zapallitos que salieron pero la helada los quemó. Son años con problemas climáticos, fenómenos que no son normales en distintas épicas", remarcó.Explicó que con cada cambio brusco que tiene el clima "se pierde de forma constante producción. La lluvia, el granizo, la helada o el calor extremo hacen estragos".