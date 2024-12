Villarruel: "Me quedaré defendiendo las convicciones en común con el presidente Milei"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reafirmó su pertenencia a La Libertad Avanza (LLA) y dejó en claro que continuará defendiendo las "convicciones" que comparte con el presidente Javier Milei.

Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones que han existido entre Villarruel y Milei durante los últimos meses, producto de algunas diferencias en las políticas públicas implementadas por el gobierno. Sin embargo, la vicepresidenta subrayó su compromiso con la gestión y su trabajo junto al mandatario, tal como lo ha hecho desde la fundación de LLA.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel recordó los inicios del frente político, señalando: "Me acuerdo como si fuera ayer, cuando éramos solo dos diputados, con el presidente Milei, luchando contra el kirchnerismo, que sigue siendo el mismo porque no cambiaron ni un nombre". También relató las dificultades que enfrentaron en la Cámara de Diputados, donde, según dijo, intentaron "denigrarlos" en cada sesión. "A pesar de eso, nos acompañamos, sabiendo que el destino de la Argentina era brillante", agregó.

Finalmente, ante los comunicados recientes de algunos partidos políticos que aseguran representar sus ideas, la vicepresidenta dejó claro: "Hoy no hay lugar para la ‘moderación’. No estoy participando en ningún armado político, y cuando lo haga, lo haré donde el presidente Milei me lo pida". (Con información de NA)