Maya pidió que investiguen por sobornos en el Senado a Milei y Villarruel

ex senador nacional Héctor Maya

El ex senador nacional Héctor Maya reaccionó ante la detención del legislador Edgardo Kueider en Paraguay con 200.000 dólares. Acusó al “Poder Ejecutivo de estar detrás de un pago de sobornos”. En sus declaraciones, vinculó el dinero con la “compra de voluntades” en favor de la Ley Bases y pidió una investigación profunda sobre los hechos.

“Cortina de humo”

En diálogo con Radio Mitre, en el programa Sábado Tempranísimo, Maya calificó el escándalo de “indignante” y advirtió que detrás de este hecho existen “cortinas de humo” que intentan desviar la atención. Afirmó: “Este escándalo es tan indignante que se ve en el Senado, donde han comprado el voto y han sobornado senadores, y veo una serie de cortinas de humo que intentan tapar lo que nos falta descubrir: quién fue el que pagó los sobornos. Y al aparecer el dinero, como apareció esa suba fabulosa en Paraguay, hay una relación directa entre el Poder Ejecutivo, que sin duda es el más sospechado de haber pagado los sobornos, y que todavía no ha sido investigado”.

El ex legislador expresó que, en su opinión, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, deben ser investigados por este caso, aludiendo a la historia de la Ley Banelco. “A mí me parece, yo fui miembro informante en contra de la ley Banelco, conozco la ley laboral. El Poder Ejecutivo no puede hacerse el distraído y debe ser investigado el presidente Milei de la misma manera que lo fue De la Rúa. Y de la misma manera, la doctora Villarruel, que manejó el Senado de la Nación, también tiene que ser investigada por un fiscal, porque sus comportamientos son altamente sospechosos e indignantes e irritativos de la sociedad”, agregó Maya.

“Compraron la voluntad y un voto de senadores”

Maya también se refirió al origen de los 200.000 dólares encontrados con Kueider en Paraguay, sosteniendo que la cantidad de dinero sugiere la existencia de un soborno. “Todo el mundo piensa que es una coima. Y no son 200.000 porque además no vamos a pensar que hubo un abogado filantrópico en Paraguay que agregó 300.000 dólares de fianza. Y además hubo seis viajes anteriores”, explicó en sus declaraciones en Radio Mitre.

El ex senador consideró que este hecho tiene implicaciones graves para el sistema legislativo y para la sociedad. “Esto evidentemente constituye una vinculación grave, precisa y concordante que conduce a un ilícito. El ilícito es que compraron la voluntad y un voto de senadores para aprobar una ley”.

Además, enfatizó el papel que jugó la presidenta del Senado, quien, según él, debía saber lo que estaba ocurriendo con los votos en la cámara alta: “No se puede hacer la distraída la presidenta del Senado, que sabe que el empate que permitió que ella desempatara, se produce a partir de un ilícito que es la compra de votos. Y el presidente de la nación no puede tirar la cortina de humo sobre la cefalía o cuestiones formales secundarias para que no se lo investigue a él, porque el único que tiene disponibilidad de gastos reservados de semejante cantidad de dinero es el presidente”.

“No es una suposición, es una presunción grave”

Maya fue tajante al expresar que no se trataba de una simple suposición, sino de una “presunción grave” vinculada a sobornos y malversación de fondos. En relación a la procedencia del dinero, enfatizó: “No es una suposición, es una presunción grave, precisa y concordante (que le pagaron a Kueider). Si aparece una suma fabulosa de dinero, ¿quién la pagó? De Cáritas no salió eso. Y si usted mira y accede a las celdas cercanas a casas de gobierno que marcan la presencia de legisladores a través de los teléfonos que denuncian la circulación, usted va a ver que días antes de la aprobación de la ley, hubo una circulación de opositores que concurrían como a su propia casa, la casa de gobierno, y gente que había llegado con una idea y que habían hecho una mudanza que demostraba evidentemente que los habían comprado”.

“Una corrupción mucho más perversa”

El ex senador también criticó el perfil de corrupción que, según él, rodea al actual gobierno: “Uno inicialmente pensó que era una negociación como se hace habitualmente cuando un legislador defiende un interés de una provincia y negocia en una ley. Pero cuando aparece semejante cantidad de dinero como el que se verificó en Paraguay y otro que seguramente está oculto, demuestra que hay un grado de corrupción donde no se puede dejar de investigar la participación del presidente. Porque lo investigaron a De la Rúa por este tema y no lo van a investigar a Milei cuando esto es mucho más perverso”.

A continuación, volvió a incidir en la necesidad de que la justicia actúe sin complacencia: “Hay que investigar a los fiscales, como ocurrió cuando la ley Banelco. Tiene que intervenir los fiscales que no se hagan los distraídos e investigar al presidente de la república”.

“Voto comprado"

Finalmente, Maya concluyó en que la compra de votos y el manejo de los recursos públicos no pueden quedar impunes: “La gente tiene miedo, pero a nosotros nos han ensuciado enormemente a los entrerrianos. Yo soy militante peronista. Además, también soy militante católico. Y además, repudio que se lesionen las instituciones comprando el voto con plata. No hay manera de cambiar el voto cuando se ve semejante cantidad de dinero sin desvincular en esto al Poder Ejecutivo, que es el que maneja los recursos. Entonces yo sostengo que se debe investigar al presidente de la República como autor principal de los sobornos. Y a la vicepresidenta, porque no puede decir ella que desempató sin saber que el voto que logró el empate era un ilícito, un senador comprado. Porque además del sobornante hay malversación de fondos. Vamos a ver qué pasa y qué repercusión tiene la justicia”.