Urribarri afirmó que lo privaron “injusta e ilegalmente” de pasar Navidad con su familia

El exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, Sergio Urribarri, quien cumple prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde el pasado 19 de noviembre, difundió este martes 24 de diciembre, una carta escrita por su padre de puño y letra.

En el texto, el exmandatario entrerriano, lamentó no poder pasar la Navidad con sus familiares y sostiene que lo “han privado, injusta e ilegalmente, compartir esta fecha con mis afectos”, remarca sobre las Fiestas de Fin de año.

Sergio Urribarri. (Archivo)

Navidad sin familia

“Me han privado, injusta e ilegalmente, compartir esta fecha con mis afectos”, dice la carta de Urribarri. “Pero eso, no impide que mi corazón esté cera de mis seres queridos y de todos ustedes”, añade en la misiva.

“Como lo dije en la audiencia judicial donde se rechazó el pedido de los fiscales para que el Tribunal dicte la prisión preventiva (aclaro que en ese momento aún no me habían otorgado el recurso para ir a la Corte Suprema de la Nación). Ese día expresé textualmente: `El único poder que ostento es el poder mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a los miles de entrerrianos y entrerrianas que me siguen demostrando su afecto y su respeto`”, recordó el exgobernador detenido en el penal de Paraná.

Sin riesgo de fuga

En forma irónica, respondió al planteo del Ministerio Público Fiscal que pidió su encarcelamiento ante el riesgo de fuga, y sostuvo: “Pero los fiscales argumentaban que me iba a escapar en un bote!!!”. Ese planteo lo calificó como argumentación “infundada y descabellada”.

El exgobernador está detenido en la cárcel de Paraná. (Archivo)

Seguidamente, el exgobernador citó algunos ejemplos de su arraigo para demostrar que no existe riesgo de fuga. Al respecto, mencionó que “estaba en mi casa (más precisamente regando los tomates de mi huerta) cuando me fueron a detener. Cumpliendo con las restricciones que me había fijado la Justicia y presentándome cada semana en los Tribunales de Concordia.

“Nunca pedí ninguna excepción, ni que me traigan la planilla para firmar (…) durante ocho semanas me presenté religiosamente en los Tribunales de Concordia”, remarcó Urribarri en su carta.

Luego refirió como transcurría su vida junto a sus nietos y citó la programación de una cirugía de rodilla para el mes de enero, como otro argumento de que no había posibilidad de riesgo de fuga. “Lo poco que relaté muestra con claridad que no soy una persona que esté planificando ningún tipo de fuga!!!”, resaltó el exmandatario y agregó que “todo esto me avala y confío plenamente que será tenido en cuenta por quienes tienen que decidir al respecto”, señaló.

Abogado Raúl Barrandeguy. (Archivo)

Opinión de Barrandeguy

Cabe recordar que la detención, había sido duramente cuestionada por el ex abogado de Urribarri, el doctor Raúl Barrandeguy, quien sostuvo: “sólo es factible la aplicación del instituto de la privación preventiva de la libertad en aquellos casos que sea imprescindible, cierto y sobre todo probado y demostrado algún peligro de fuga”, aclaró.

Cabe recordar que el ex gobernador Urribarri, espera que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resuelva un recurso de impugnación extraordinaria para conseguir la libertad.

Además, Barrandeguy rebatió el argumento del riesgo de fuga al exponer: “está claro que la sentencia, en doble conforme, no está firme y los parámetros convencionales que tiene nuestro país establece muy claro que la prisión preventiva es una situación absolutamente excepcional, que debe darse en el momento de la investigación, que ya no es posible porque está terminada; y el riesgo de fuga no pareció efectivamente en este caso verificado”, afirmó el abogado.

"Corregir esta situación"

“No dudo que, como ha sucedido con otros dirigentes y ciudadanos en casos tan o más importantes, en este caso van a corregir esta situación tan injusta y dolorosa”, planteó Urribarri.

Sergio Urribarri. (Archivo)

Por último, Urribarri se refirió a la decisión sobre el recurso de impugnación que debe resolver la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en pocos días y aseguró: “No dudo que, como ha sucedido con otros dirigentes y ciudadanos en casos tan o más importantes, en este caso van a corregir esta situación tan injusta y dolorosa”.

Finalmente, Urribarri agradeció “desde lo más profundo de mi corazón las innumerables demostraciones de afecto”.

Aceptar la injusticia

En declaraciones realizadas a Apf, días pasados, el abogado Raúl Barrandeguy fue categórico: “La prisión preventiva es el instituto procesal que más afecta las garantías individuales del imputado. Es la medida más cruel del sistema procesal penal ya que pone en juego la libertad de una persona y también su salud física y psíquica. Si aceptamos la injusticia que supone encarcelar inocentes, como está hoy Urribarri, con la revisión que se encuentra pendiente en la Corte Suprema, es decir, si ante la imposibilidad de eliminar la prisión preventiva le otorgamos una legitimidad que no tiene, por lo menos lo que correspondería es que se corrija rápidamente y en el tiempo adecuado para sanear estas injusticias”.