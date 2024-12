Reclamos del sector agropecuario: “Los están matando y no hay preocupación para nada”, sostuvo economista

El sector agropecuario llevó adelante una serie de reclamos al Gobierno nacional, en el que se destacan las retenciones y el dólar poco competitivo que hay actualmente. Esto llevó a que haya una empresa como Los Grobo haya declarado su default ante la imposibilidad de hacer frente a este problema. Por tal motivo, Elonce consultó la postura del economista Luis Lafferriere al respecto.

En primera línea, sostuvo: “Cuando se habla del agro, se comete una simplificación extrema. Creo que es un error porque no hay un solo agro o campo. Primero hay que ver que hay distintos tipos de producciones. Está la producción de alimentos que llega a la mesa, principalmente alimentos frescos. También está la producción de transgénicos para la exportación”. Por ende, explicó: “La producción de alimentos para la mesa de los argentinos, que es menos del 60% (campesinos, pequeños productores, agricultura familiar) porque han tenido una serie de medidas que lo han perjudicado ampliamente en el costo de los combustibles para el transporte, el costo de la energía, etc. Los están matando y no hay preocupación para nada. Este sector creo que es el que más tiene que promoverse porque depende la alimentación sana de los argentinos”.

Por otra parte, en el caso de la producción de productos transgénicos (soja, trigo, maíz), que “es un modelo de negocio para exportación. No es lo mismo la producción familiar, campesina que la producción de productos transgénicos para la exportación”. En la misma línea, zanjó diferencia entre “los grandes productores con los pequeños y medianos”. En el caso del segundo grupo, resaltó: “Tiene una ventaja enorme de costos y tiene una rentabilidad mucho más elevada. Por eso no se puede hablar de manera más genérica”.

“Lo que sucede es que el sector de los pequeños productores son los que están más perjudicados, pero lo que pasa es que la retención de las exportaciones es un impuesto que pagan los productores y no pagan las grandes corporaciones. Ahí hay una gran diferencia y eso no lo dicen ninguna de las organizaciones de la cúpula rural. En realidad, la baja de la retención tiene que ser para beneficiarios y promover a los pequeños productores, no a los grandes”, remarcó.

En la misma línea, consideró: “Cuando el precio internacional baja, es obvio que no van a obtener los ingresos y la rentabilidad que en la época de los precios altos. Por la época de bonanza, acumulan y ganan mucho más los más grandes. En época de crisis, los que más se perjudican son los pequeños”.

Acerca de lo que representa el default, Lafferriere manifestó: “Acá hay sectores que van a ganar mucho. En general, las políticas que están actualmente favorece a los grandes especuladores porque se hizo una gran devaluación y después se dejó el dólar planchado, es un dólar que ha quedado barato”. Por tal motivo, explicó que esta situación sostendrá el beneficio para “aquellos que quieren comprar barato para capitalizar las ganancias y llevársela afuera. El dólar barato perjudica a la Argentina y beneficia la importación de cualquier cosa”