Receta electrónica: “Ningún entrerriano debe quedar sin el descuento de su obra social”

En el marco de la implementación de la receta electrónica en Entre Ríos, el ministro de Salud, Guillermo Grieve, dio cuenta de una reunión con referentes de Iosper, Acler, Femer y Cofaer para establecer una estrategia en común para su instrumentación.

“En el marco de la ley nacional 27.553 del 2020, y a la que Provincia adhirió a través de la ley 10.977, el decreto 4939 estable dos años para implementar la receta electrónica, hasta diciembre de 2025, en un sistema mixto de forma progresiva”, explicó Grieve y confirmó que “una comisión llevará adelante el ordenamiento y el contralor, evaluada en junio, para determinar si en diciembre continuar con la receta electrónica única”.

Por su parte, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Salud, Santiago Romero Ayala, completó: “La receta electrónica es nuestro norte porque implica una mejora en la atención y Provincia debe tender hacia ese sistema, pero todavía no es el momento. Por eso, nos vamos a tomar este tiempo para trabajar en conjunto con las instituciones para instrumentar la receta electrónica en toda la provincia y, hasta el 7 de diciembre, habrá una receta mixta, entre manuscrita y electrónica”.

Romero Ayala confirmó que “hay más de 110 plataformas habilitadas a nivel nacional en el ReNaPDiS y hay un bus de interoperabilidad que Nación busca que implementemos para que, de esa manera, las recetas de todas las plataformas puedan interoperar”.

“Entre las plataformas registradas en el ReNaPDiS se encuentran Sader y, próximamente Iosper, que permitirán interoperar durante este proceso”, comunicó el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Salud.

Entre los requisitos para emitir la receta electrónica, mencionó “desde el número de registro en el ReNaPDiS hasta el nombre del profesional, del receptor, la dirección desde la que se emitió la receta y un código de barras que se genera y que es único”.

Finalmente, recomendó “no imprimir las recetas electrónicas, es decir, no usar los PDF de comprobante que se emiten, porque las recetas electrónicas per se es un elemento electrónico que no necesita ser impreso y pierde cualquier cuestión legal cuando se imprime”.

“Ningún entrerriano debe quedar sin su receta ni sin el descuento correspondiente de la obra social; las recetas mixtas estarán habilitadas hasta diciembre durante la evaluación progresiva que hará la comisión mixta y ningún paciente debe quedar sin su receta correspondiente”, insistió Grieve.