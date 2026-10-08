Privatización de AySA: un grupo argentino-holandés ganó la licitación con una oferta de US$340 millones

La privatización de AySA, encargada de brindar agua potable y servicios cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, avanzó este jueves con la apertura de las ofertas económicas. El consorcio encabezado por Rowing S.A. presentó la propuesta más alta para adquirir las acciones del Estado nacional.

El grupo ofreció US$340.200.000 por el 90% del paquete accionario. La otra propuesta, presentada por el consorcio liderado por Roggio ROAS S.A.U., fue de US$285.000.000, una diferencia de US$55,2 millones.

Según lo comunicado por el Gobierno nacional, el consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor y PHX se quedará con la participación estatal. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Las empresas que integran el consorcio

Además de Rowing S.A., participan Transclor, perteneciente a Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.

Transclor es proveedora de insumos químicos para la potabilización del agua de AySA. Entre los productos que suministra se encuentran derivados del complejo cloro-soda y el policloruro de aluminio.

La propuesta competidora reunió a Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El Grupo Roggio opera Aguas Cordobesas y tiene participaciones en actividades de servicios e infraestructura.

Qué inversiones deberá realizar el operador

El esquema licitatorio establece inversiones superiores a US$2.000 millones entre 2027 y 2031. Los fondos deberán destinarse a obras de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.

Las obligaciones están vinculadas con metas de cobertura. Para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua potable y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, deberán lograrse niveles mínimos del 90% y el 75%, respectivamente.

La venta de las acciones de AySA se realizó mediante una licitación de etapa múltiple y sin precio base. El procedimiento se encuadra en la Ley de Bases, que declaró a la compañía sujeta a privatización, y en la Ley de Reforma del Estado y sus normas reglamentarias.

La revisión del esquema tarifario

En paralelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento convocó a una audiencia pública para el próximo 26 de octubre. En esa instancia se evaluará la propuesta de la empresa para actualizar los coeficientes zonales y el régimen tarifario.

El planteo contempla reducir de 11 a cinco los niveles del esquema zonal para usuarios del régimen no medido. Los coeficientes actuales oscilan entre 1,10 y 3,50, mientras que la propuesta establece una escala de entre 0,75 y 2,75.

La modificación tarifaria será analizada en esa audiencia. Por su parte, las condiciones de privatización de AySA también incluyen disposiciones sobre el financiamiento de los planes de obras y los mecanismos de supervisión regulatoria del servicio.