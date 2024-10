No hubo quórum para tratar la adhesión al RINI y RIGI en el Senado de Entre Ríos

La sesión de la Cámara de Senadores de Entre Ríos de este martes fue suspendida debido a la falta de quórum, lo que impidió el debate sobre los proyectos de ley para la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

El senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva, del bloque Frente Más para Entre Ríos, expresó a Elonce: "Nosotros teníamos una posición tomada, quizás pública a partir de ahora, trabajada en bloque. Nos llevó tiempo estudiar, leer, considerar, escuchar a las PYMES, a los abogados ambientalistas, al colegio de desarrolladores y arquitectos, a los empresarios y demás". Según explicó, tras una serie de reuniones de la comisión de Presupuesto, se tomó la decisión de no apoyar el proyecto de adhesión al RIGI. "Hoy dimos nuestro argumento, ya que no íbamos a votar el RIGI", afirmó.

Sin embargo, la sesión no pudo desarrollarse debido a la ausencia de la mitad más uno de los legisladores, necesario para conformar el quórum. "Fuimos al recinto y la sesión no se desarrolla, cae como se dice, porque se necesita la mitad más uno de los integrantes y en este caso no estaban", agregó el senador Oliva.

Respecto a lo que podría suceder en la próxima sesión, Oliva indicó que "nosotros tenemos una posición como bloque tomada. Hoy no estaba el senador Cosso. Lo que sucederá en la próxima sesión está en carpeta, para que lo entienda el vecino", concluyó.

