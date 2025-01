IOSPER después de la intervención: ¿camino de recuperación o profunda crisis estructural?

IOSPER tras la intervención: ¿recuperación o crisis estructural?. El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, IOSPER, fue creado en 1973. Durante sus primeros años, su gestión dependía del gobierno provincial, que establecía el presupuesto y designaba las autoridades.

En 1998, la Provincia transfirió la administración del IOSPER a los afiliados, quienes desde entonces eligen a los miembros del directorio por voto directo.

En 2005, ante una crisis, el gobierno de aquel entonces intervino el IOSPER y designó un interventor para realizar una auditoría y sanear la obra social.

El 11 de diciembre pasado, casi 20 años después, el gobierno de Rogelio Frigerio intervino nuevamente el IOSPER, debido a una situación financiera grave. Según indicaron, la deuda acumulada supera los 42.871 millones de pesos y de esa deuda, más del 50 por ciento corresponde a medicamentos.

Además, el IOSPER enfrenta un déficit mensual de 3.000 millones de pesos y distintos reclamos de prestadores y afiliados. Desde la intervención, afirman que se trabaja para regularizar pagos a prestadores y se auditan contratos laborales.

La subinterventora del Iosper.

¿Qué implicancias tiene esta intervención para los afiliados y prestadores? ¿Está la obra social en camino de recuperarse o esta situación refleja una crisis estructural más profunda?

La médica Marina Mariana Alegre, es la subinterventora de la obra social provincial y este jueves, se refirió a la situación del Iosper en El Ventilador por Elonce.

“Nos sorprendió el panorama que nos encontramos en el Iosper, porque después de la auditoría, encontramos una situación mucho más crítica de lo que habíamos evaluado en el primer informe realizado por UADER”, dijo la doctora y agregó que “tras el primer mes de intervención, se puede decir que ha sido un mes de mucho trabajo, hay convenios que se pudieron cerrar, como por ejemplo con Anestesiólogos en lo que fue un acuerdo histórico y la prestación no está cortada. Además, tenemos el nuevo nomeclador que va a entrar en funcionamiento y se ha hecho una reestructuración de lo que es la deuda y hemos pagado hasta tres cuotas con algunos prestadores y nos quedan cosas por hacer”, dijo.

En la gestión anterior, “había un mal gasto o por lo menos, una mala administración”, dijo Alegre y agregó que “estamos pagando con los recursos que tenemos por los ingresos de los afiliados y no hay un ingreso extraordinario de fondos para el Iosper, pero hemos hecho un trabajo grande de reducir un montón de costos”, dijo y al respecto, especificó: “no se usan los 12 autos oficiales que había en el Iosper, no se mueven para nada y nosotros nos manejamos en nuestros autos”, relató Alegre.

“Se encontraron facturas de cable de televisores que no estaban en funcionamiento, se compraba agua mineral envasada, entre otras cosas”, contó la subinterventora y agregó que “cuando llegamos, nos propusimos bajar el gasto un 30 por ciento en cada sector del Iosper y así, empezamos a ver lo que se iba gastos hacia afuera y hacia adentro. Si en tu economía familiar, te pones a mirar cuánto se te va en los pequeños gastos te das cuenta que es una suma”, reflexionó.

“Se tuvo que reestructurar la deuda y hablar con los prestadores y en muchos casos, hubo una `quita´ en los montos y hubo que dialogar con ACLER y farmacéuticos, entre otros”, dijo y destacó la “buena predisposición por parte de los prestadores a aceptar las cuotas porque manifestamos la intención de pagar y también, la predisposición en sentarse a hablar con los interventores para armar los nuevos nomecladores”, resaltó la subinterventora Alegre.

Consultada sobre la situación con los traumatólogos, la doctora Alegre, admitió que “es el único prestador que aún tenemos cortado, a pesar de que se hizo un primer pago, pero seguimos en una negociación mientras se evalúa una contrapropuesta de los especialistas y creemos que en breve, lo vamos a solucionar”, anticipó a Elonce y agregó que la falta de acuerdo, "es por la deuda, pero ya tuvimos una reunión y creemos que se va a solucionar en breve".

La subinterventora del Iosper, fue consultada sobre lo que se hizo para avanzar, por ejemplo, en el acuerdo histórico con anestesiología. Al respecto, Alegre precisó como paso importante, la reestructuración de la deuda de la obra social provincial. “Eso hizo que tengamos menos monto para pagar y además, podamos cancelarla en cuotas y estamos pudiendo cumplir, porque tenemos cuotas con vencimientos programados”, remarcó.

A modo de ejemplo, sostuvo que “hemos acordados con anestesiología y aún no hemos podido firmarlo, pero está funcionando la prestación. Se puso en valor, la función de la Comisión Fiscalizadora y les estamos dando tanto trabajo que están reviendo todos los convenios, pero eso, no quiere decir que el compromiso de acuerdo no se cumpla”, dijo y agregó que “es un convenio que se va a firmar y es muy importante, pero es más importante, el compromiso que tomaron los anestesiólogos para brindar la prestación, el nuestro de pagar y que la prestación siga funcionando en favor del afiliado”, remarcó.

Otro punto que mencionó Alegre para mejorar la situación del Iosper, fue “la reducción de los gastos que se podían en todos los sectores. También se consiguieron descuentos en las farmacias y se está haciendo un trabajo de hormiga en múltiples lugares, lo cual permite que se pueda cumplir en los acuerdos”, afirmó y agregó que “los prestadores también están ayudando mucho al saneamiento y a sacar la obra social adelante, porque les planteamos poder pagarles a los 60 días de la facturación y ellos (la mayoría de las obras sociales), lo han aceptado”, remarcó.

