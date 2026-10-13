El exfutbolista Gustavo Bou asumió como subsecretario de Deportes en la Municipalidad de Concordia

Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia por el intendente Francisco Azcué. El exfutbolista aseguró que buscará fortalecer las instituciones deportivas, acompañar a los atletas y generar oportunidades para los chicos de los barrios.
Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia este martes, durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Francisco Azcué en el Centro de Convenciones de la ciudad. El exfutbolista asumió el compromiso de fortalecer las instituciones deportivas, acompañar a los atletas locales y promover el acceso al deporte en los barrios.
La incorporación del exdelantero a la gestión municipal implicó el reemplazo de Ivana Pérez al frente del área. Durante la presentación, Bou manifestó su entusiasmo por asumir una nueva responsabilidad vinculada con la actividad deportiva y aseguró que pondrá todo su esfuerzo para contribuir al desarrollo de la ciudad.
“Voy a poner mi 100% por el deporte en la ciudad”, afirmó el flamante funcionario, quien destacó su intención de trabajar junto a clubes, dirigentes y deportistas de diferentes disciplinas, especialmente aquellos que necesitan mayores oportunidades para desarrollar sus actividades.
Azcué destacó la trayectoria y los valores de Bou
Durante la conferencia, Francisco Azcué explicó los motivos que llevaron a incorporar al exfutbolista a su equipo de gobierno. “Tenemos como consigna mejorar día a día como gestión, profesionalizar los equipos y sumar a los mejores a nuestra gestión”, expresó el intendente.
En ese sentido, describió a Bou como “un muy buen gestor” y resaltó su capacidad “de formar equipos, de trabajar, de gestionar, de transformar”. Además, lo definió como una persona “honesta, buena gente, con buenos valores”, cualidades que consideró importantes para desempeñar funciones públicas.
El presidente municipal también agradeció que hubiera aceptado la propuesta y vinculó esa decisión con su compromiso con Concordia. Asimismo, expresó su expectativa de que la incorporación incentivara a otras personas a participar en la gestión pública y en las instituciones locales.
La emoción de Bou al regresar a su ciudad
Al tomar la palabra, Gustavo Bou reconoció que la convocatoria lo había sorprendido. “Te soy sincero, como te dije, no la esperaba”, manifestó. Sin embargo, explicó que la propuesta había llegado en un momento especial de su vida, después de regresar a vivir a Concordia.
Con su padre presente entre los asistentes, el exfutbolista se emocionó al recordar sus raíces y el vínculo que mantiene con su lugar de origen. “El que me conoce, principalmente mi papá que está acá presente, sabe lo que yo siento por esta ciudad”, expresó a DRU.
Bou también destacó su intención de transmitir los conocimientos adquiridos durante su carrera profesional. “Tengo muchas ganas de poder brindar mi granito de arena para poder ayudar al deporte de nuestra ciudad, acompañar a todas las instituciones, a todo deportista”, afirmó.
El deporte en los barrios, una de sus prioridades
Uno de los principales objetivos planteados por el nuevo subsecretario fue ampliar las posibilidades de acceso a las actividades deportivas para niños y adolescentes de sectores que cuentan con menos recursos y oportunidades.
En particular, mencionó a “todos esos chicos de esos barrios que por ahí no tienen la posibilidad de poder hacer deporte”. En ese contexto, recordó una convicción compartida con su padre y con integrantes del club Defensores de Nébel: “El deporte salva vidas”.
El funcionario también remarcó que el desarrollo de sus propuestas necesitará del trabajo conjunto de distintos sectores. “Más allá del pensamiento que yo tenga o las ganas que yo tenga, si no tenemos acompañamiento entre todos va a ser muy difícil poder salir adelante”, sostuvo.
Acompañamiento a clubes y deportistas
Bou destacó que Concordia cuenta con representantes destacados en distintas disciplinas, desde futbolistas que alcanzaron el profesionalismo hasta atletas que participan en competencias provinciales, nacionales y sudamericanas.
Asimismo, señaló que el respaldo municipal debería alcanzar a las actividades deportivas con menor difusión. “Ahí es donde siento que la subsecretaría de Deporte tiene que estar”, expresó, al referirse a las necesidades de quienes trabajan para sostener sus proyectos.
Finalmente, explicó que buscará acompañar “a las instituciones que hacen mérito” y “a los deportistas que se esfuerzan”. Tras agradecer a su familia y a quienes participaron de la presentación, ratificó su compromiso con la nueva función municipal.