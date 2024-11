El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, cumplirá el próximo 10 de diciembre su primer año de gestión y estuvo presente en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, para realizar un balance. Habló de la reforma política y efectuó fuertes definiciones sobre “Juntos por el Cambio”, la coalición del PRO y la UCR.

Tras hacer referencia a la relación con el gobierno nacional y la asignación de recursos para las provincias, el mandatario afirmó que dicho espacio político “no existe más”.

Frigerio: “Juntos por el Cambio no existe más, ha implosionado”

“Fuimos claros por lo menos los diez gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio, que claramente queremos darle gobernabilidad a esta administración nacional. Juntos por el Cambio, como era, no existe más. Pero decidimos juntarnos y sostener los valores y las ideas. Este grupo de 10 gobernadores se ha mantenido en este año tan difícil, a pesar de muchísimas cuestiones porque defendemos esos valores e ideas”.

Tras ello, puntualizó que “hay partidos políticos que conformaban Juntos por el Cambio que han decidido tomar otros rumbos, como suele pasar. En este caso, después de dos derrotas consecutivas (la del 2019 y 2023)”.

Por tal motivo, no quiso hablar de otra alianza: “Acá en Entre Ríos lo analizaremos en su momento. No he tenido tiempo y ganas de hablar de la cuestión electoral y partidaria. Sí hemos trabajado mucho para afianzar lo nuestro y está más fuerte que nunca que es Juntos por Entre Ríos, es una agrupación de casi 30 partidos. Crece cada día y va sumando adhesiones, adherentes, agrupaciones políticas. Todos los que tengan ganas de sostener este rumbo, de no volver al pasado, de modernizar la provincia, transparentarla, fomentar al sector privado y el crecimiento del empleo tienen lugar en nuestro espacio, que es abierto, generoso y amplio como tiene que ser”.

“Este rumbo político que ha tomado la provincia en casi 12 meses tiene que sostenerse en el tiempo porque durante muchas épocas tomamos el rumbo equivocado que nos ha llevado a este lugar”, explicó.

Luego, dejó en claro que la liga de gobernadores que integra con Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ha decidido “sostener lo más importante (de JxC) que son los valores y las ideas”.

“El grupo se ha mantenido incólume, a pesar de muchísimas cuestiones, en este año tan difícil que nos ha tocado atravesar a todos”, destacó. La razón de la cohesión es que “defendemos valores, ideas”, remarcó Frigerio. Elonce.com