El Gobierno analiza derrumbar el edificio del ex Ministerio de Desarrollo

El Gobierno nacional está evaluando el futuro del edificio que albergaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, y no se descarta su demolición debido al elevado "costo de funcionamiento" y al estado de deterioro en que se encuentra.

"Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura de su Ministerio, en todos los aspectos", explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.

En este contexto, Francos detalló que la titular de Capital Humano está evaluando si es necesario mantener el edificio, que presenta un alto costo de mantenimiento y, además, se encuentra en mal estado. "Es un edificio que no solo está en malas condiciones, sino que también obstaculiza el tránsito en una de las avenidas principales de la Ciudad", señaló.

El funcionario también recordó que la idea de demoler el ex Ministerio de Desarrollo Social no es algo reciente. "Esta propuesta no es nueva. Hace décadas que se viene discutiendo, y siempre ha sido un tema recurrente en las administraciones sucesivas", comentó Francos, quien añadió que ya en los años 90, cuando era concejal en la Ciudad de Buenos Aires, este asunto era un tema de debate constante. (Con información de NA)