Dieron de baja los “beneficios de privilegios” en la jubilación y la pensión de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional, a través de una resolución de la ANSES, resolvió dar de baja los beneficios de la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la condena en su contra por parte de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

Según informó Manuel Adorni, vocero presidencial, esta decisión representará un ahorro de $21.827.624,65 para el Estado argentino.

“Por orden del presidente Javier Milei, y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo”, detalló Adorni.

El vocero agregó que la baja incluye tanto la asignación personal como la derivada por la pensión de Néstor Kirchner, quien fuera su esposo y expresidente de la Nación.

Adorni destacó que esta medida tiene como objetivo "un ahorro para los argentinos", dado que se trata de un beneficio que, en sus palabras, no está justificado por las circunstancias actuales.

El contexto de la decisión y la crítica al beneficio

El beneficio de jubilación y pensión para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, establecido por la ley 24.018, es una asignación que se otorga de manera excepcional y extraordinaria, sin carácter contributivo. Adorni explicó que la asignación se establece como una contraprestación al “honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”. Sin embargo, el vocero presidencial subrayó que, tras la condena penal de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, este beneficio ya no se justifica.

“La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, expresó.

De este modo, el Gobierno intenta vincular la decisión con una cuestión ética y moral, argumentando que el beneficio de la jubilación de privilegio ya no es adecuado para alguien que ha sido penalmente responsabilizada por un delito tan grave como el de administración fraudulenta.

El comunicado de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, también emitió un comunicado oficial en el que explicó que esta baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal de Cristina Kirchner, sino una consecuencia lógica de la “indignidad” que implica que una persona condenada por un delito tan grave siga percibiendo un beneficio extraordinario otorgado por el Estado.

En el comunicado se expresó que el respeto a la “coherencia de la gestión de gobierno” justifica la medida adoptada, especialmente por tratarse de alguien que tuvo a su cargo la administración del país y que ahora enfrenta una condena judicial.