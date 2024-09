Crecimiento de la economía, dólar a $1207 e inflación del 18,3%: las claves del Presupuesto 2025

Luego del discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, por cadena nacional este domingo por la noche, el Ministerio de Economía dio a conocer algunos de los puntos clave que tendrá el Presupuesto 2025 concretamente.

A continuación, el desglose de cada una de ellas:

Proyecciones Económicas:

PIB: Se proyecta un aumento del 5,0% para 2025, con un crecimiento sostenido en los años siguientes (+5,0% en 2026 y +5,5% en 2027).

Tipo de cambio: Se estima que alcanzará los $1.207 en diciembre de 2025.

Inflación: Se espera una desaceleración a un 18,3% interanual para el mismo período.

Presupuesto 2025:

Sector Público Nacional: El presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 se proyecta como levemente superavitario en términos del PIB, con un resultado primario que alcanzaría el 1,3% del PIB.

Histórico: Desde 2014, no se ha presentado un presupuesto equilibrado al Congreso de la Nación. Además, desde 2010 no se ha logrado un resultado fiscal anual superavitario y desde 2008 no se han registrado dos años consecutivos de superávit financiero.

Recursos y Gastos: Los recursos totales se estiman en un 16,5% del PIB, igualando el porcentaje destinado a gastos totales.

Prioridades de las Políticas Públicas:

Contexto: A finales de 2023, el déficit fiscal se encontraba en niveles críticos, con el déficit consolidado del BCRA y del Tesoro Nacional superando el 15% del PIB. Este déficit solo podía financiarse mediante endeudamiento y/o emisión monetaria. Compromiso Fiscal: La gestión actual ha establecido el equilibrio fiscal como una prioridad inquebrantable. En los primeros siete meses del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario del 1,4% del PIB y un superávit financiero del 0,4% del PIB.

Medidas: Para alcanzar este equilibrio, se priorizaron las funciones esenciales de la Nación y se eliminaron gastos improcedentes.

Ejes de Gestión:

Acompañamiento Social: Desde el inicio de la gestión, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo se incrementaron en un 374%, frente a una inflación acumulada del 144%. La cobertura combinada de la AUH y la Tarjeta Alimentar pasó del 55% al 98% de la Canasta Básica Alimentaria entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Además, el complemento nutricional del Plan 1.000 días se multiplicó por 6 en abril.

Seguridad y Defensa: La gestión ha enfocado sus esfuerzos en resguardar la soberanía territorial y combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional. Entre las iniciativas destacadas están la promulgación del Protocolo Antipiquetes, la adquisición de 28 aviones para las fuerzas de defensa, y el Plan Bandera en Rosario, que ha reducido significativamente los homicidios dolosos en la vía pública.

Modernización del Estado: La administración actual se encontró con un Estado ineficiente y desorganizado, con roles duplicados. Como respuesta, se redujo el número de ministerios de 18 a 8 y de secretarías de 106 a 52, eliminando más del 50% de los cargos políticos. El objetivo es transformar el Estado en una entidad moderna, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos.

Objetivo para 2025:

Garantizar el equilibrio fiscal por segundo año consecutivo, sin necesidad de financiamiento adicional por endeudamiento o emisión monetaria, asegurando la estabilidad y la corrección definitiva de los desajustes en las cuentas públicas.