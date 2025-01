Conflicto en Granja Tres Arroyos: "Los trabajadores están amenazados", asegura el sindicato

Desde el 27 de enero rige la conciliación obligatoria por 15 días, la cual deja sin efecto los despidos de al menos 50 trabajadores en la planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay. Esta medida surge tras una serie de tensiones entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), que denuncian arbitrariedades por parte de la compañía.

Miguel Klenner, Secretario General del STIA, brindó detalles a Elonce sobre el avance del conflicto. "Es una vergüenza que en la ciudad de la Constitución Argentina se comience con la esclavitud. Estamos en una conciliación obligatoria, pero los compañeros están amenazados: lisa y llanamente les dijeron: 'esto lo hacemos, pero si no firman el preventivo de crisis se quedan sin trabajo' ", expresó Klenner.

El estado del conflicto por los despidos en Granja Tres Arroyos

El conflicto se conoció el lunes, cuando trabajadores y gremios se movilizaron frente a la planta de Granja Tres Arroyos en el barrio Matadero de Concepción del Uruguay. Los empleados rechazaron la decisión de la empresa de despedir a una parte significativa de la planta. Mientras que hasta el fin de semana pasado, 70 trabajadores habían recibido el telegrama de despido, el sindicato estima que el número de afectados podría alcanzar hasta 400 empleados.

Klenner explicó que, a pesar de las dificultades, el sector no se encuentra en crisis. "Es un sector que no está en crisis ni fundido, menos esta empresa que maneja el 70 por ciento de la producción avícola del país, tanto en el mercado interno como externo. Cuando ellos ganan en dólares no se acuerdan de los trabajadores", destacó el secretario general del STIA.

Además, el dirigente señaló las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores de la planta: "Aquí hablamos de 400 despidos, acá faltan 380 operarios. La gente está cansada, hostigada porque ellos hacen el trabajo de dos personas y cuando se quejan, les dicen que los van a echar". Klenner también denunció que la empresa "no toma personal para cubrir ausencias durante las vacaciones desde hace dos años, aduciendo gastos operativos".

El sindicalista hizo hincapié en que la situación es insostenible para los empleados, especialmente cuando se trata de trabajos insalubres: "Este gobierno nacional permite contratar con la ley Bases, pero aquí no estamos hablando de una Pyme. Se trata de un trabajo insalubre, por eso se jubilan a los 55 años".

En cuanto a la situación económica de la empresa, Klenner expresó su desconfianza hacia los argumentos de los empresarios. "Nos dicen que no pueden pagar porque el dólar está bajo, el valor de los impuestos... Nosotros sabemos cómo está la situación. Ellos le inyectan agua al pollo, como no tienen subsidios, bajan el sueldo al trabajador", explicó.

El Secretario General también denunció que en Granja Tres Arroyos los trabajadores son tratados como "descartables". "En esta empresa vamos a pasar a ser descartables, algo que ya pasó en Gualeguaychú", aseguró Klenner, refiriéndose a situaciones similares ocurridas en otras localidades.

Granja tres Arroyos

Además de las amenazas de despido, los trabajadores enfrentan otras dificultades, como descuentos arbitrarios de sueldo y una indemnización reducida al 50%. "Queremos que se le pague a la gente, hay muchos trabajadores que tienen diversos problemas, como hijos con alguna discapacidad o familias que atraviesan enfermedades oncológicas", afirmó Klenner.

Finalmente, el dirigente recordó que la conciliación obligatoria establece una reunión de las partes en conflicto en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales para el próximo 3 de febrero. Durante este encuentro, ambas partes tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo. "Exhortamos a las partes en conflicto a una apertura al diálogo, para así poder sobrellevar las diferencias y llegar a una solución", concluyó Klenner.