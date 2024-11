Para la FEMER, el cobro de arancel compensatorio a afiliados de IOSPER: "es para garantizar la atención"

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y el Círculo Médico de la provincia explicaron los motivos detrás de la implementación de un "arancel compensatorio" para los afiliados de IOSPER. Esta medida responde a un conflicto que, según los profesionales, “se viene arrastrando desde hace varios años, especialmente desde 2021, cuando quedó pendiente la inclusión de los nomencladores en el convenio con IOSPER. A pesar de las reiteradas gestiones, la actualización de estos nomencladores, que regulan los honorarios de las diversas prácticas médicas, aún no se ha logrado”, expresó Lautaro Torreani, secretario de FEMER a Elonce.

Según explicó Torreani, esta medida no debe ser vista como un "plus", sino como un "arancel compensatorio". "No lo consideramos plus, sino que es un arancel compensatorio", indicó Torreani, al tiempo que detalló que la medida tiene su origen en un conflicto que comenzó en 2021, cuando quedó pendiente la actualización de los nomencladores en el convenio con IOSPER. "Los nomencladores son los que regulan las prácticas médicas de las diversas especialidades y deben tener actualizaciones. Pero no se ha podido lograr", lamentó.

El dirigente médico también su explicó que esta medida e responde a una serie de problemas que vienen afectando a los profesionales de la salud desde hace más de un año. "En el último año, hemos enviado varias notas alertando sobre el deterioro de los honorarios médicos, tanto en consultas como en las prácticas. Esto se agrava aún más por la falta de nomencladores", aseguró Torreani. Según explicó, los últimos honorarios percibidos por las prácticas de segundo nivel datan de julio, sin ningún ajuste posterior.

Torreani - Elonce

"Todo esto hizo necesario tomar alguna medida. No es algo que haya nacido de un día para el otro. Es un tema central el descontento de los profesionales con esta situación", explicó.

El secretario de FEMER aclaró que el objetivo de la medida es defender "un honorario ético y digno". "Estamos en la necesidad de implementar esta medida. El año pasado, cuando las prepagas estaban limitadas a realizar aumentos, decidimos tomar la misma medida", recordó Torreani, quien también señaló que esta acción busca garantizar la atención médica en la provincia. "Bregamos por la libre elección del profesional médico y por el trabajo médico en toda la provincia. Por eso nos pareció la medida más adecuada para poder seguir funcionando", concluyó.

Por su parte, Eduardo Vesco, presidente del Círculo Médico de Entre Ríos, expresó que la medida es temporal y que se espera poder llegar a un acuerdo con IOSPER. "Creemos que es una medida que será de corto tiempo, algo transitorio. Pretendemos poder llegar a una mesa de diálogo y acuerdo con IOSPER para acercar posiciones", afirmó Vesco, quien destacó que ambas partes deben estar dispuestas a ceder para encontrar una solución. "Consideramos que cada una de las partes debe ceder algo para propiciar el bien común y poder acercar a los afiliados de la obra social lo mejor posible", agregó.

Vesco- Elonce

Sin embargo, Vesco advirtió que “no pudimos dialogar con IOSPER, y creemos que, para no llegar a un corte de servicio, esta es la medida adecuada”. En este sentido, aseguró que la medida tiene como fin evitar un conflicto mayor que afecte a los afiliados. "Si no se llega a un acuerdo, eventualmente podría haber un corte de servicio", explicó.