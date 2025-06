Un hombre murió mientras podaba un árbol

Murió mientras podaba. En un trágico accidente ocurrido este martes en la ciudad de Corrientes, un hombre perdió la vida tras caer de un árbol mientras realizaba tareas de poda en un domicilio particular. Fuentes policiales confirmaron la información y detallaron que el incidente se produjo en una casa ubicada entre las calles República Dominicana y Regimiento Los Patricios, en el barrio Antártida Argentina.

La fatalidad tuvo lugar en un contexto de trabajo en altura, cuando dos personas se encontraban realizando labores de mantenimiento. Según las primeras versiones, durante el proceso de poda, una de las ramas del árbol cayó sobre uno de los operarios, provocándole una caída desde una considerable altura que terminó con su vida de manera instantánea, según lo informado.

El hombre, cuya identidad aún no fue revelada, se encontraba acompañado de otra persona que no resultó herida en el incidente. El impacto de la rama parece haber sido el causante directo de la caída fatídica, aunque las investigaciones preliminares aún no descartan otras posibles causas relacionadas con la seguridad en el trabajo.

Intervención de la justicia

A raíz de lo sucedido, la policía local inició las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación. La causa quedó radicada en dicha dependencia, que se encargará de esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo responsabilidades adicionales en el trágico hecho.

La investigación también incluirá un análisis sobre las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, ya que la poda de árboles en altura implica riesgos considerables que deben ser gestionados con los debidos cuidados. Aún no se sabe si las víctimas contaban con el equipamiento adecuado para realizar estas labores sin poner en peligro su integridad física. (Con información de El Litoral de Corrientes)