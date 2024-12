Nene está grave tras explosión de pirotecnia: “encontró un petardo y lo mordió”, dijo la mamá

Está internado en el Hospital de Niños luego de ser trasladado desde Bell Ville. La mujer aseguró que ellos “no habían comprado” fuegos artificiales y contó la versión relatada por un amiguito de su hijo.

Sigue en gravísimo estado el nene de nueve años al que le explotó pirotecnia en la cara en el marco de los festejos por Navidad. Se encuentra en la terapia intensiva del Hospital de Niños e intubado luego de ser trasladado de urgencia desde Bell Ville, de Córdoba.

En medio de la conmoción por el estado de salud, su mamá charló con Arriba Córdoba y relató la versión que le brindó un amiguito de su hijo, ya que ellos no estaban en el momento exacto del incidente.

Según expresó, el pequeño encontró el petardo en la calle: “Su amigo nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada”. Al parecer, se lo puso en la boca, lo mordió y se escuchó el estallido.

El pequeño sufrió fracturas de mandíbula y órbita. Además tuvieron que reconstruirle el paladar, entre otras heridas. Ya fue operado una vez y deberá someterse a más cirugías, a la espera de una evolución de su cuadro.

Conmocionada, la mujer aseguró que su familia "no había comprado cuetes" para Navidad y se basó en el relato de un amiguito de su hijo, que fue testigo del grave incidente.

María aseguró que su familia “no había comprado pirotecnia” para la Nochebuena. “No sé qué pasó, mi hijo no tenía cuetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo”, agregó.

“No me explico qué había pasado porque él no tenía (pirotecnia). Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó”, reiteró la madre del nene al cierre de la entrevista. (El Doce Tv)