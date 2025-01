Mujer vendió la moto que su expareja le había prestado para trabajar

Foto: PER

Vendió la moto que su expareja. En el marco de una denuncia por presunta retención indebida, personal policial de la Comisaría Quinta de Concordia llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Cabo Sendros, tras obtener la correspondiente orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N°2.

El operativo se desarrolló con la finalidad de esclarecer un caso que involucraba la retención ilegal de un vehículo y la posible venta no autorizada del mismo.

La investigación, que comenzó a raíz de la denuncia de un hombre que aseguró que su vehículo había sido retenido sin su consentimiento, culminó con el secuestro de una motocicleta Gilera Smash 110 de color azul.

El rodado había sido señalado previamente en la denuncia como retenido indebidamente por su ex pareja, quien habría utilizado la motocicleta para su trabajo. Sin embargo, tras el tiempo de uso, la situación dio un giro inesperado.

Secuestro de la moto

De acuerdo a los detalles de la investigación, el denunciante había dejado la motocicleta en manos de su ex pareja para ser utilizada con fines laborales. No obstante, la persona involucrada no solo retuvo el vehículo, sino que también lo vendió a un tercero a través de un conocido en común.

Al ser entrevistado por las autoridades, el comprador afirmó que desconocía la situación previa entre las partes involucradas y aseguró que había adquirido el rodado de buena fe.

Durante el allanamiento, la motocicleta fue hallada en un estado de desarme. Fue identificada a través de los números de motor y chasis, los cuales coincidían con los datos registrados en la denuncia inicial. Además, se incautó una carpeta con la documentación correspondiente al rodado.

