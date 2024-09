Joven muerto tras una golpiza: elevaron la causa a juicio y se hará con jurado popular

Después de un cuarto intermedio solicitado por el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, el pasado miércoles se llevó a cabo la audiencia de elevación del caso, que ahora fue trasladado al Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que se fije una fecha para el debate sobre el delito de homicidio simple.

Este juicio será histórico para la ciudad de Larroque, ya que, según el Código Penal, los juicios de esta magnitud deben realizarse en el lugar donde ocurrió el crimen. Será la primera vez que la localidad del departamento Gualeguaychú será sede de un juicio con la modalidad de juicio por jurado.

En la audiencia del pasado miércoles en el Juzgado de Garantías, el juez Telenta revisó el escrito presentado por la Fiscalía acerca de una denuncia realizada por la defensa del acusado. La denuncia alegaba una supuesta omisión por parte de los padres de la víctima al no llevar a su hijo a una consulta médica después de la agresión. Al considerar que los argumentos eran insuficientes, el juez decidió remitir el caso al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú para que se determine la fecha del debate.

El caso fue elevado por la figura de homicidio simple contra Conrado González, acusado de la muerte de Alexander Reverdito, ocurrida el 1 de enero de 2023 en Larroque. La víctima falleció a causa de una violenta agresión perpetrada por el acusado.

Reverdito, de 20 años, había salido con amigos a un boliche la noche de Año Nuevo. En su regreso a su casa en bicicleta, se encontró con González y su novia en la calle Islas Malvinas, en Larroque. Sin previo aviso, González lo agredió con un golpe que hizo que Reverdito cayera al suelo, y continuó golpeándolo mientras estaba en el piso.

La fiscal Natalia Bartolo señaló en reiteradas ocasiones que no se trató de una pelea, sino de una agresión, ya que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. La agresión fue captada por las cámaras de seguridad de una casa cercana y es una prueba clave que respalda la acusación de homicidio simple con dolo eventual, demostrando la identificación del autor y que no hubo acción defensiva por parte del acusado.

Reverdito no murió inmediatamente. Fue ayudado por testigos y regresó a su casa, donde se sintió mal y fue ingresado en la terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Finalmente, falleció el 2 de enero. La autopsia realizada en Concordia determinó que la causa de la muerte fue un derrame cerebral debido a la golpiza.

Para ese momento, el acusado ya había sido identificado y detenido. Tras el fallecimiento de Reverdito, González fue convocado a declarar ante la fiscal Bartolo, donde presentó su versión, que no aportó información nueva ya que todo había sido grabado. Se le dictó prisión preventiva durante 90 días, que luego fue modificada a arresto domiciliario, medida ratificada por la Cámara de Gualeguay. González cumple actualmente esta medida en su domicilio en Larroque. (Fuente: El Argentino)