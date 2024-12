Fiscal pide 8 años de cárcel para los imputados por millonario robo de ganado

El martes comenzó el juicio contra Juan Francisco Cardozo y José Alberto Campodónico, imputados ambos por el abigeato de animales ocurrido el 12 de septiembre en un campo sobre Ruta Nacional 12. Ambos tienen condenas condicionales vigentes dictadas hace un año atrás. Uno está con preventiva en la Unidad Penal 9 y el otro con arresto domiciliario.

Este jueves se desarrolló la última audiencia previa al adelanto de veredicto, que se conocerá el próximo 20 de diciembre. En esta ocasión se escucharon los alegatos de clausura por parte de la fiscal Martina Cedrés y del abogado defensor de los imputados, Raúl Jurado, el mismo que defendió a Gustavo Rivas de las acusaciones por corrupción de menores y que a pesar de sus intentos no pudo evitar que fuera condenado.

La representante del Ministerio Público enumeró cada una de las pruebas que fueron producidas y presentadas durante los dos días de testimoniales, en donde incluso declaró el productor agropecuario que fue damnificado por la muerte de los animales y que persiguió en su helicóptero personal a los imputados, hasta que se logró la aprehensión.

Cedrés imputó a Cardozo y Campodónico de abigeato triplemente agravado, y principalmente sobre este último por dedicarse a la comercialización de ganado. En tanto, el defensor exigió la absolución porque no se pudo acreditar la propiedad de los animales en cuestión. Adujo que no era el pelaje ni la raza descripta por el propietario, que se varió el número de los animales muertos y que no estaban identificados con marca.

Juan Francisco Cardozo, conocido como “Carao”, fue detenido en julio de 2023, por un robo en flagrancia en el establecimiento “El Nazareno”. El 19 de diciembre del año pasado se realizó el juicio y recibió una pena de tres años de prisión condicional por el delito de Robo Agravado por ser en despoblado en grado de tentativa, y por tratarse de una pena que no superaba el máximo excarcelable, recibió la libertad con medidas y reglas de conducta, entre ellas no volver a delinquir. Casualmente, el 18 de diciembre, el día antes a la condena de Cardozo, Campodónico era condenado a un año y tres meses de prisión en Campana por portación de arma y amenazas con arma.

Es por ello que la fiscal Cedrés le requirió al magistrado de este juicio, Mariano Caprarulo, que en caso de que sean condenados se unifiquen las condenas que tienen vigentes, para que indefectiblemente de los años que dicte, la pena sea de cumplimiento efectivo.

Cardozo llegó a este juicio con un arresto domiciliario, en tanto a Campodónico se le había dictado una prisión preventiva que cumple en la Unidad penal 9 porque durante la detención intentó escapar y fue en esa persecución con el helicóptero y móviles policiales que se lo detuvo. Cedrés pidió en esta oportunidad que ambos cursen con esta misma modalidad en la UP9, pero Caprarulo optó porque se mantengan estas mismas medidas hasta la semana próxima y tras el fallo se conocerá si se adoptan otras. (El Argentino)