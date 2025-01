Estafa en fiesta de egresados: revelaron el monto retenido por dueña del servicio de catering

Se produjo una estafa a 25 familias de la escuela Liceo “Paula Albarracín de Sarmiento”, quienes se congregaron en calle Ricardo Balbín en el salón Terra, donde debían haber tenido desde las 21 horas la fiesta de egresados. Sin embargo, la dueña del servicio de catering incumplió con el contrato y no devolvió el dinero hasta el momento. Elonce dialogó con una de las madres de los estudiantes.

Lorena, por su lado, brindó detalles de lo ocurrido: “Nosotros teníamos contrato con esta señora, Alejandra Barreto, desde abril, para hacer nuestra recepción hoy 11 de enero. Estuvimos desde diciembre tratando de confiar en ella después de todas las denuncias que tenía. Pusimos nuestra buena voluntad, la tratamos siempre bien, no hubo en ningún momento algún tipo de amenaza para que ella después no diga lo contrario”.

Posteriormente, ahondó: “Hemos estado rogándole para que nos diera la habilitación para poder contratar los policías de seguridad, los inspectores de tránsito desde diciembre. Recién ayer, 10 de enero, nos envía esa habilitación en la que figura el salón como habilitado y quien se hace responsable del servicio gastronómico y del DJ figura un familiar, a pesar de que más abajo aparece el nombre de ella, que es la usuaria de la aplicación Mi Paraná”.

Lorena, una de las convocadas en el salón Terra. Foto: Elonce

“Salimos corriendo cuando ella nos envía (la habilitación) para tratar de conseguir los policías y el inspector, que son requisitos indispensables para hacer la fiesta. Lo logramos con el tiempo justo de la una, comentando en todos los lugares nuestra situación. Todos nos ayudaron mucho. Logramos ilusionarnos una vez más creyendo que íbamos a tener nuestra fiesta y siempre con nuestra buena voluntad para confiar en ella. Por eso es mayor la desilusión”, indicó.

Sin embargo, reveló el momento de mayor frustración: “Hoy a la mañana recibo a las nueve de la mañana un mensaje de ella donde me dice que suspende el evento. A esto quiero aclarar que ella va a decir que ella en ningún momento canceló la fiesta porque ella no usó en ningún momento la palabra. Cuando le digo ‘no podés hacer esto, no puede pasar’, quería que le avise a los padres”. Sin embargo, se negó a ese pedido.

Además, confirmaron que tras comunicarse con el salón Terra: “El dueño dijo que ella (Alejandra Barreto) vino y arregló de palabra. No hubo ningún contrato y ninguna seña o pago. De todos modos, el señor había mandado a limpiar el salón por las dudas”. Todo aún teniendo en cuenta del cambio de salón hace 24 horas, donde previamente estaba el salón Viviana, que aseguró que “esta gente no quería trabajar más con ella”.

Son un total de 25 chicos los que se quedaron sin poder realizar la fiesta de egresados: “En diciembre estaba todo abonado en la fecha que ella permitió. Comenzamos pagando 30 mil pesos por cada tarjeta y terminamos pagando $45.000”. Entre los servicios incluidos, estaba la cena, DJ, decoración y salón.

“En las últimas palabras que le pude mandar, las cuales no me respondió, pidiendo que transfieran nuestro dinero y nosotros hacíamos la fiesta porque cuando ella me envía hoy esto, que le digo que no, me ofrezco a ser su reemplazante y que cualquiera podía hacer lo que fuese necesario. Ella tiene un equipo y se supone que la comida estaba lista, a lo que ella no me responde nunca diciendo que lo corramos para otro día”, informó a Elonce.

“En el contrato dice que si nosotros rescindiéramos por algún motivo, se nos devuelve el 50% de gastos administrativos. Si la empresa rescinde el 100% de lo abonado, lo cual esperamos que así sea. La idea es que los chicos tengan su fiesta”, relató.

Por otro lado, harán una denuncia en Tribunales de Paraná: “Ya vinieron los efectivos policiales, nos tomaron los datos y de acá iremos a Fiscalía a realizar la denuncia penal”.

“La suma de más de ocho millones de pesos que ella tiene, que son nuestros, le sumamos los gastos que hizo cada familia para poder estar hoy en vestimenta y un montón de cosas”, y añadió que “es una estafa no solo económica, sino también a la ilusión de todos”, cerró.