Discusión por un auto mal estacionado terminó con daños en el parabrisas

Una discusión por un auto mal estacionado en un country de Pilar, Buenos Aires, terminó en una violenta agresión, todo registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El incidente ocurrió cuando un hombre, al volante de su camioneta 4x4, intentó salir del barrio privado y se encontró con un Mercedes Benz mal estacionado en una esquina, lo que le impidió avanzar. Tras un breve intercambio verbal, el conductor de la camioneta, en un ataque de furia, sacó un palo de golf del baúl y golpeó en tres ocasiones el parabrisas del vehículo estacionado.

La víctima, en una entrevista con C5N, relató que el martes al mediodía había dejado el auto estacionado correctamente, pero el agresor, al sentirse bloqueado, comenzó a gritar y a tocar la bocina de manera agresiva, exigiendo que le movieran la camioneta sin darle tiempo para hacerlo. Según su versión, el agresor no es propietario del lugar, sino que es familiar de un residente del country.

"La persona ya había tenido problemas en el barrio", comentó la víctima, quien agregó que le costó obtener información sobre el agresor y que las autoridades del country no cooperaron mucho. "No quiero más problemas, ya el seguro me pagó el daño del parabrisas, pero no quiero que mañana me rayen el auto o que haya más inconvenientes. No tengo intención de hacer ninguna denuncia", concluyó. (Con información de C5N y Los Andes)