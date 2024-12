Delincuentes golpearon salvajemente a almacenero de 82 años para robarle la recaudación

Un almacenero de 82 años fue abordado el viernes por dos delincuentes que ingresaron al local comercial de calle Paraguay al 175, en Gualeguaychú; los malvivientes lo tiraron al piso, lo golpearon y robaron la recaudación. “Por momentos, perdí el conocimiento y hasta me rompieron los dientes”, expresó Argentino.

"Entraron corriendo, me tiraron al piso y cuando quisé gritar, me taparon la boca con la rodilla y no pude hacer nada; había otro chico afuera esperándolo, según me dijo un vecino”, contó Argentino al repasar la pesadilla que le tocó padecer.

Cuando la víctima pudo reincoporarse, dio aviso a la Policía y, de acuerdo a lo que mencionó, pretende instalar cámaras de seguridad en su local comercial.

Identificaron a los presuntos asaltantes

Por el ilícito hay dos sospechosos: uno de 39 años y el otro de 40. Es que al momento del allanamiento tenían puesta la misma ropa con la que fueron grabados por las cámaras de seguridad.

Tras el relevamiento de testimonios y análisis de registros fílmicos, llevado a cabo por personal de la División Investigaciones, se logró identificar a los presuntos autores del ilícito: un hombre de 39 años, vecino de la zona del hecho, y otro de 40 años, domiciliado en Barrio Eva Perón (348 viviendas), quien cuenta con un frondoso prontuario delictivo.

Durante los allanamientos realizados en las viviendas de ambos, se tomaron fotografías, ya que vestían las mismas prendas que habrían utilizado al momento de cometer el hecho, según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa. Las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa. (con información de Radio Máxima y El Argentino)

