Buscan en Santa Fe a un paranaense que desapareció en Navidad

Lucas Caraballo es un paranaense que estaba radicado en Santa Fe que desde la Navidad no tienen novedades de su paradero. La última conexión en su teléfono celular dos días después. Al respecto, su hermana habló con Elonce para confirmar que radicó la denuncia en la vecina provincia.

Alejandra Caraballo, hermana de Lucas, comentó la situación de su búsqueda: “No sabemos nada desde esa fecha (del 25 de diciembre). Me comuniqué con él que nos saludamos para la Navidad y desde ahí perdimos todo el contacto”.

Alejandra Caraballo. Foto: Elonce

“Ayer me contactó una amiga de Santa Fe preocupada. Sus amigos fueron a su casa y no lo encontraron, dejó todas sus cosas y se fue sin nada prácticamente. Fui a Santa Fe a radicar la denuncia –él vivía allí-, alquilaba su casa. Se dicen muchas cosas, pero no sé si son ciertas o no. Espero que a través de todo esto se empiece a mover la policía y lo empiecen a buscar porque no es nada lindo, nunca me imaginé pasar por esta situación y espero encontrarlo”, indicó.

Sobre sus características, precisó que “él tenía una remera negra y una gorra beige. Mide 1,65 metros aproximadamente y era pelado”. Además, comentó que “vivía apartado del centro de Santa Fe”.

“Me llamó mucho la atención que él no me hablara por el hecho que conmigo era así. Capaz hablábamos para Navidad y después perdíamos contacto, pero no del todo. Sabía que él estaba bien, pero algún mensaje u otro nos mandábamos", cerró.