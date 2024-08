A 8 meses del caso Berenice, los principales imputados están en libertad

Este miércoles 28 de agosto se cumplieron 7 meses del trágico episodio que dejó como saldo la muerte de la joven Berenice Gonzálvez, en la ciudad de Victoria, y hasta el momento no solamente no se conoce en esencia la causa del fallecimiento, sino que los imputados se encuentran en libertad, con restricciones.

Cabe destacar que inicialmente fueron imputados Esteban “Peterolo” Castañeda, de 46 años, en cuyo domicilio se habrían producido hechos vinculados a la tragedia, donde supuestamente se consumió bebidas alcohólicas y drogas, y Zaira Evelín Barroso, de 25 años, amiga de la víctima, acusada de facilitadora.

El caso sigue en la etapa investigativa, se secuestraron 3 teléfonos, dos de los se pudieron abrir, pero falta el tercero que está siendo peritado. Se tomaron muestras biológicas de la vivienda de calle Italia, de todo tipo, las tipificaciones de ADN que aún no finalizaron, orientadas a determinar perfiles genéticos. Todas estas pruebas son claves para determinar la potencial causa de muerte y el informe definitivo de la autopsia.

También desde fiscalía que enviaron todos los peritajes que obtuvo la policía científica, disponen de los testimonios de todos los potenciales involucrados, pero quedan preguntas sin responder; especialmente elementos que avalen la elevación a juicio.

Causas

¿Cuál o cuáles fueron las causas que provocaron la muerte de Berenice? ¿Fueron lesiones provocadas por los golpes que se auto infringía o cuando cayó al atravesar la reja, dejó secuelas que le provocaron el deceso?. El consumo de sustancias y alcohol ¿provocaron un estado de sopor que le impidió resistirse a abusos u otro tipo de maniobras, o fueron relaciones consentidas previamente?, ¿Qué causas la llevaron a la muerte?

Según la medicina, la ingesta de alcohol y determinadas circunstancias provoca alteraciones en el aparato circulatorio (taquicardia, presión) y psíquicas ¿la presencia de estos componentes influyeron, para que se produzca el deceso por muerte cerebral y paro cardíaco?. Son todas preguntas que forman parte de una causa que aún espera respuestas, esencialmente las pruebas científicas faltantes.

Audiencia

Desde el inicio, Castañeda cumplió con una pena de prisión preventiva en Paraná por 90 días, que continuó por 60 días más, con prisión domiciliaria, fijó domicilio en Rincón de Nogoyá y no podía realizar determinadas acciones.

El pasado 5 de agosto se llevó a cabo una audiencia para determinar la situación en la que debía continuar Peterolo, donde la Fiscalía (Dr. Ivan Yedro) solicitó la continuidad de la medida por 90 días más, con domiciliaria, y el defensor del imputado (Dr. Martinez) sostuvo que no había elementos para la continuidad de la medida y solicitó el cese del arresto. Finalmente el Juez de Garantía, Alejandro Calleja, accedió a esto último con limitaciones, a saber: Debe continuar con domicilio establecido en Rincón de Nogoya, no puede ir a la ciudad de Victoria, no puede salir de noche del lugar donde reside, tampoco tomar contacto con testigos y debe concurrir dos veces por semana a la comisaría del distrito.

Por su parte Barroso cumplió los primeros 3 meses de reclusión y después accedió a la libertad con restricciones y actualmente reside en Victoria. (Fuente: Paralelo 32)

