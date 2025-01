Vecinos de barrio San Agustín sudoeste reclamó por falta de agua en calle Los Jacarandaes

Se llevó a cabo un reclamo y una reunión de comisiones vecinales en barrio San Agustín sudoeste a raíz de la falta de agua que persiste en calle Los Jacarandaes y Los Zorzales, en la ciudad de Paraná. Fue este jueves por la noche.

Norma, en primera instancia, comentó: “Hoy hay un poquito de agua en algunas casas. La presión está bajísima y no sube el agua para los que tienen tanques. La gente que no tiene tanques está hace días sin agua. Nos estamos preguntando que es esto de válvulas inteligentes. Estuve leyendo cuáles son los centros de distribución y a cuál pertenecemos nosotros, que sería de la zona de Ejército, que es el que distribuye a este lugar. La planta Echeverría es la que potabiliza para nosotros. ¿Cuál es la deficiencia? No la sabemos, pero esto se está agudizando a medida que pasan los años”.

Foto: Elonce

Por tal motivo, aseguró: “Ya hice un reclamo particular, donde hicieron un cambio de caño porque pensaban que era la presión. No era porque ya venía bajando desde hace cuatro o cinco años atrás. Soy nacida en el barrio San Agustín puedo hablarte de la presión que tenía el barrio antes”.

“No tengo pileta, riego y ni plantas casi porque se me han secado y no lavo el auto. Pero también hay mucha gente que hace un mal uso. Pero eso no es una respuesta para que no tengamos el servicio”, indicó.

Lidia López, por su lado, comentó que hay un hombre de 94 años que en su vivienda no tiene agua: “Es espantoso porque donde hay personas grandes, criaturas chiquitas y enfermos que hay que estar cambiándolos continuamente los pañales, se necesita el agua”.

Foto: Elonce

“Vivo en la parte de arriba del Paraná XIII y no me llega el agua, no tiene fuerza”, sostuvo.

Foto: Elonce

Por otro lado, otra vecina comunicó los problemas que se podrían avecinar y cómo resolverlos, tras reunión entre comisiones vecinales y autoridades de la Municipalidad de Paraná: “Cualquier persona del barrio San Agustín sudoeste que necesite de urgencia agua, tenemos camiones cisternas para llenar los tanques”.