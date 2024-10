Transporte urbano: rige la tarifa plana de $1200 para las líneas del área metropolitana

Desde este viernes, los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná que utilicen las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6, 15 y 24, que abarcan el área metropolitana, deben abonar la tarifa plana de 1200 pesos, ya que no rigen los descuentos de estudiantes, jubilados ni obrero.

Así lo confirmó a Elonce, un chofer de la línea 4 quien indicó que el nuevo costo del boleto generó mucho malestar.

Vale recordar que las líneas que conectan Paraná con el Área Metropolitana, incluyen los recorridos hacia y desde Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana.

Este cambio se produce luego del acuerdo del gobierno provincial con los intendentes de las localidades involucradas, para asumir la gestión del transporte público, hasta entonces administrado por el Municipio de Paraná.

Pero esta modificación implica la eliminación de subsidios para boletos estudiantiles, obreros y jubilados en estas líneas. Es importante aclarar que el beneficio se mantiene para los otros servicios que presta la empresa Buses Paraná.

Sin tarifa diferenciada

La tarifa plana implica que toda persona que se suba a un colectivo de las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6, 15 y 24, debe abonar 1.200 pesos el boleto, ya que no está vigente la tarifa diferenciada basada en la distancia.

Esto quiere decir que el precio del boleto es uniforme, independientemente del punto de subida o bajada. Para dar un ejemplo, si una persona utiliza la línea 15 para ir desde la zona de Cinco Esquinas hasta Casa de Gobierno, pagará el mismo monto que uno que utilice dicha línea desde o hacia Oro Verde.

También hay que remarcar que los subsidios que dejaron de regir, pueden ser restablecidos si hay un acuerdo entre las intendencias y la Secretaría de Transporte de la Provincia para determinar aportes que permitan abaratar el costo del boleto. Los subsidios nacionales de la Tarifa Social siguen vigentes.

Malestar de los usuarios

El chofer de la línea 4 que confirmó a Elonce que la tarifa plana empezó a regir este viernes, mencionó que “hay muchas quejas”, principalmente “por los estudiantes que no tienen el beneficio y si no tienen saldo no los podemos llevar”.

En este sentido, entendió que “hay que tener paciencia y explicarle a la gente para hacer más llevadera la situación”.

Una usuaria expresó que muchas personas no pudieron subir “porque el saldo no les alcanzaba”, y cuestionó “mientras tanto que hacemos, porque los chicos tienen que seguir yendo a la escuela y nosotros a trabajar. Estas líneas cuando ingresaban a Paraná tenían el boleto diferenciado, pero ahora no”.

“No hay otra cosa que viajar, hay que trabajar igual”, opinó otra mujer que también expresó su malestar por la tarifa planta. Elonce.com

