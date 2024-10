Muchos chicos no pudieron ir a la escuela por la tarifa plana en líneas del área metropolitana

Tarifa plana de colectivos, Desde este viernes, los usuarios del transporte público de pasajeros que utilicen las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6, 15 y 24, que abarcan el área metropolitana, deben abonar la tarifa plana de 1200 pesos, ya que no rigen los descuentos de estudiantes ni obrero.

Entre los afectados están quienes concurren a la escuela Bartolomé Mitre, en barrio Belgrano, a la que asisten alumnos de distintos puntos de la capital entrerriana. Muchos padres llamaron a la institución para informar que por esta situación no podían llevar a sus hijos hasta el establecimiento.

Al respecto, el director, Mario Franchi, señaló a Elonce que “fue muy triste el llamado de una mamá que viene con muchos chicos, se subió al colectivo y se tuvo que bajar. Me llamó con mucha angustia porque no podía pagar semejante cantidad de plata para traer las criaturas”.

Más que estudiar

Puso de relieve que “ellos también se alimentan en nuestro comedor, son atendidos por el centro de salud, porque la escuela hace algo muy integral. No necesitan solamente el transporte, sino lo nutricional y la salud”.

Escuela Mitre. Elonce

Describió que es una escuela NINA, “por lo que están todo el día acá. Ningún organismo tomó real dimensión de lo que esto causará en la educación. Son miles de alumnos que viajan en colectivos y esto no puede quedar librado al azar. Es importante que entienda la clase política que estamos jugando con el futuro de nuestros chicos es una locura.”

Acotó que “haya medidas de fuerza o no, la escuela está abierta, incluso los maestros no están haciendo paro porque tenemos un compromiso social”.

“Voy a mover cielo y tierra”

Franchi prometió que buscará “la solución, voy a mover cielo y tierra. Estoy seguro que el gobernador y la intendenta la van a entender, que se van a tomar medidas inmediatamente”.

“Me importa la calidad de vida de esos chicos porque los que hoy no vinieron, no sé si comen. Nadie se da cuenta de las consecuencias de esto, nadie las midió”, enfatizó.

Escuela Mitre. Elonce

Finalmente, aseveró que “a los chiquitos que vienen de otros barrios les generamos turnos en el Centro de Salud Belgrano con psicopedagogas, psicólogos, nutricionistas, dentistas, oculistas y los profesionales que sean. Cómo hacemos para continuar con esos tratamientos., interrogó.