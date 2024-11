Sobreseyeron a un hombre que ayudó a su hermano a ocultar un cadáver

La justicia de Paraná resolvió sobreseer a Ricardo Ignacio Sosa, quien había sido imputado por encubrimiento en el caso del asesinato de José Luis González, ocurrido el 19 de diciembre de 2021. El crimen tuvo lugar en la vivienda de Pablo Alejandro Sosa, quien agredió a González con un batazo en la cabeza como represalia por el robo de unas zapatillas y una remera.

Este martes, la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, hizo lugar al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Santiago Alfieri. La decisión se basó en que, tras una investigación que incluyó análisis testimoniales y tecnológicos, se concluyó que Ricardo Ignacio Sosa no tuvo una participación activa en el crimen, sino que su implicación se limitó a ayudar a su hermano a ocultar el cadáver de la víctima.

La jueza destacó que el acuerdo alcanzado en octubre, en el que se estableció una pena de 10 años y seis meses de prisión para Pablo Alejandro Sosa, se encontraba dentro del marco legal y se ajustaba a las circunstancias del caso. En su resolución, Barbagelata señaló que la conducta de Ricardo Ignacio Sosa fue comprendida en el contexto de su relación familiar con el autor del crimen, subrayando que la ley contempla este tipo de situaciones.

Según el fiscal Alfieri, durante la investigación se pudo reconstruir que Ricardo Ignacio Sosa no estuvo presente en la escena del asesinato. Su única participación fue al día siguiente del crimen, cuando su hermano Pablo lo solicitó para trasladar el cuerpo de González y abandonarlo en la costa del río Paraná, en un paraje conocido como El Zapallo, en la provincia de Santa Fe.

El fiscal también puntualizó que la evidencia recabada, tanto de los testimonios como de las pericias realizadas a los celulares, corroboró que Ricardo Ignacio Sosa no tuvo relación directa con el crimen, y que su intervención se debió exclusivamente al vínculo fraternal con el autor del asesinato. La jueza consideró que, dado este contexto, el desistimiento del fiscal de sostener la acusación estaba justificado, dado que Sosa no habría actuado de la misma manera si el autor del crimen no fuera su hermano.

Con este fallo, Ricardo Ignacio Sosa queda desvinculado de la causa. (APF)