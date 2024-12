Mujer se le atascó un anillo en un dedo y fue auxiliada por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un gran trabajo llevó adelante Bomberos Voluntarios de Paraná tras hora y media en horas de la tarde del domingo a raíz de un anillo quirúrgico que quedó atascado en el dedo de una mujer.

En primer lugar, expresaron cómo fue el trabajo para auxiliar a la joven: “Fue un trabajo que duró hora y media. Era un anillo quirúrgico que dejó el dedo muy hinchado y teníamos que tratar de cortarlo con un torno eléctrico. Se tuvo que hacer tres cortes al anillo para poder liberar el dedo”.

Parte de los trabajos. Foto: Bomberos Voluntarios.

Tras el trabajo de hora y media, confirmaron que la joven “solo tenía dolor en el momento por la extracción del anillo. Solo tenía inflamación”.

Por otra parte, aseveró en un consejo: “Recomendamos que no utilicen este tipo de anillos quirúrgicos. Cuesta más sacarlos y cualquier golpe que pueda tener la persona o mismo hacer retención de líquido por el dedo se empieza a inflamar y ya la circulación de la sangre no es la misma. Tratamos de recomendar que no los usen”.

Parte de los trabajos. Foto: Bomberos Voluntarios.

Los Bomberos Voluntarios dedicados a esta labor por hora y media fueron Sergio, Melania, Fernanda, Tomás, Elías, Brian y Miguel.