Mejora la salud y pasan a sala común a niña golpeada por un poste: “Es un alivio”

Nena golpeada por un poste. Ariadna, la niña de 13 años que sufrió un grave traumatismo de cráneo al ser golpeada por un poste que cayó sobre ella tras ser embestido por un automóvil, muestra una esperanzadora evolución. Tras permanecer en terapia intensiva y ser operada, la niña comenzará una nueva etapa en su recuperación, siendo trasladada a una sala común.

La mamá de Ariadna, Valeria Vásquez, habló con Elonce y expresó “Gracias a Dios ella está mejorando. Ariadna está bien, habla, está lúcida, come y hasta usa su celular. El posoperatorio fue favorable, así que la pasarán a una sala común para que esté con nosotros, sus seres queridos. El médico dijo que es mejor para su recuperación”.

La familia vivió momentos de angustia, pero tras ver a su hija en su proceso de recuperación, Valeria se mostró aliviada: “Recién ahora estoy más tranquila. Vivimos momentos muy horribles, cuando la vi así, casi me muero. Gracias a Dios está acá conmigo y está bien”. También destacó el apoyo recibido desde distintos lugares, lo cual les brindó fortaleza durante estos días tan difíciles: “Nos llegaron mensajes de todos lados de apoyo, es algo bueno porque te sentís acompañada en estos momentos tan duros”.

Valeria Vásquez

Valeria también expresó su preocupación por el futuro de su hija: “Ahora su vida cambia por completo, porque tiene que seguir con médicos y demás. Es un trauma para ella”.

El momento del accidente

Causa Judicial

El accidente que dejó a Ariadna gravemente herida ya está siendo investigado. Los padres de la niña radicaron la denuncia contra el hombre de 57 años responsable del accidente. En cuanto al conductor del vehículo, identificado como Marco Antonio Sosa, este jueves fue imputado por la fiscalía, a cargo del fiscal Martín Abraham.

Según la investigación preliminar, el accidente no fue causado por exceso de velocidad, sino por una maniobra imprudente del conductor, quien realizó un giro en U en el momento del impacto. Las pericias realizadas confirmaron que Sosa no había consumido alcohol en el momento del siniestro. Como parte de las medidas tomadas, el vehículo fue secuestrado y se le retiró la licencia de conducir al responsable por un período de 60 días.

Ariadna y su familia esperan que se haga justicia. “Cuando mi hija esté mejor, voy a ir al tribunal para seguir esto. No quiero que vuelva a hacer lo que hizo, casi me quita a mi hija, que es el amor de mi vida”, expresó Valeria, quien sostuvo que “quitarle un carnet no me asegura que él no siga en la calle”.

El hecho

El accidente ocurrió el miércoles a la madrugada, alrededor de las 2:45, en la intersección de Avenida Laurencena y calle Güemes, cuando la menor esperaba un remis junto a Valeria, su madre.

Según relató la mujer, después de un intento fallido de tomar un UBER, en el que el conductor canceló el viaje debido a una avería en su auto, decidieron esperar el segundo UBER en la esquina del accidente, debido a la presencia de gente y movimiento en la zona.

"Escuchamos un fuerte ruido y vimos que el auto había impactado contra el poste. El hombre no se bajaba del auto, seguía acelerando. En ese momento, atiné a decirle a mi hija y a la vecina que se corrieran rápido hacia adelante", dijo a Elonce.

Sin embargo, la niña se desvió hacia el otro lado, y el poste cayó directamente sobre ella. El vehículo involucrado en el accidente fue un Toyota Corolla, conducido por un hombre mayor de edad.