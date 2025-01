Alerta por estafa: vecino de Paraná fue intimado a través de Whatsapp por una multa de tránsito

Un vecino de Paraná consultó a su abogado de confianza tras recibir un mensaje de WhatsApp proveniente de un estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el cual se le exigía el pago de una multa de más de 220.000 pesos por una supuesta infracción de tránsito.

Durante la consulta, el abogado le brindó una respuesta contundente: "Es una estafa, no es real, es mentira, no hay que pagar nada. No se puede intimar por WhatsApp; deben enviar una copia del acta correspondiente".

El mensaje incluía los datos del vehículo, el nombre del conductor, una fotografía del automóvil con la patente claramente visible y el monto de la multa. También se mencionaba el "envío de documentación" relacionada con la "multa de tránsito impaga".

Un aspecto adicional que generó sospechas sobre la veracidad del mensaje fueron las opciones de pago ofrecidas: "Pago Fácil - Presencial: Efectivo o tarjeta de débito; Mercado Pago - Virtual: Tarjeta de débito; E-Pagos - Virtual: Tarjeta de débito/crédito/transferencia", además de señalar que el pago con tarjeta de crédito podía hacerse en cuotas y ofrecer la posibilidad de solicitar el cupón a través de WhatsApp, indica el sitio APF.

Este caso se suma a otras tantas modalidades de fraudas y estafas digitales que se han vuelto moneda corriente, resaltando la importancia de estar siempre alertas para no caer en estos delitos cibernéticos.