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La feria de artesanos se prepara para el fin de semana largo en la costanera de Paraná

La tradicional feria de artesanos y emprendedores de la costanera de Paraná comienza a recibir visitantes de cara al fin de semana largo. Habrá productos artesanales, decoración, regalos y propuestas para toda la familia. Los puestos funcionarán de 10 a 21 horas.

9 de Octubre de 2026
Feria de artesanos en Paraná: horarios y propuestas.
Feria de artesanos en Paraná: horarios y propuestas. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La tradicional feria de artesanos y emprendedores de la costanera de Paraná comienza a recibir visitantes de cara al fin de semana largo. Habrá productos artesanales, decoración, regalos y propuestas para toda la familia. Los puestos funcionarán de 10 a 21 horas.

La feria de artesanos y emprendedores de Paraná se prepara para recibir a vecinos y turistas durante el fin de semana largo de octubre. Los puestos, ubicados en la zona del Puerto y la Costanera, ofrecerán una amplia variedad de productos artesanales y emprendimientos locales, con atención de 10 a 21 horas.

 

Los feriantes comenzaron a instalar sus carpas y organizar la mercadería durante la mañana. Entre las propuestas se destacan equipos de mates, artículos de decoración, productos aromáticos y accesorios personalizados, ideales también para anticipar las compras por el Día de la Madre.

 

(Elonce)
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Uno de los emprendedores presentó su marca a Elonce, Amarre Deco, dedicada a la elaboración de velas de cera de soja aromatizadas, difusores, esencias y productos para ambientar el hogar. "Tenemos algunas ideas pensadas en combos para que puedan aprovechar y agasajar a sus madres en su día", comentó.

 

(Elonce)
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Productos artesanales y precios para todos los gustos

 

El comerciante explicó que las velas tienen precios que van desde los $9.500 hasta los $18.000, según el aroma y el recipiente elegido. Además, destacó que los artículos pueden utilizarse tanto para decorar como para regalar.

 

Otra de las propuestas es Muna Estampas, un emprendimiento paranaense especializado en bordados, sublimados y estampados. Entre sus productos ofrecen stickers de tela para personalizar termos, fundas de celulares y otros accesorios. "Hacemos todo lo que incluya bordado, sublimado y estampado", explicaron desde el puesto.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

La feria también comenzó a recibir visitantes de otras provincias. Un grupo de deportistas de Tucumán, que participó de jornadas deportivas en Paraná, aprovechó su último día en la ciudad para recorrer los puestos y comprar recuerdos.

 

Además, durante el fin de semana largo se desarrollará la quinta edición de Diseña Paraná, en Sala Mayo, con propuestas de emprendedores y diseñadores locales.

 

Finde XL: Feria Día de la Madre en la costanera de Paraná

 

Temas:

Fin de Semana Paraná artesanos y emprendedores costanera dia de la Madre
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