Diseña Paraná llega a Sala Mayo con más de 90 emprendimientos, gastronomía y espectáculos

REDACCIÓN ELONCE
La quinta edición de Diseña Paraná se realizará este fin de semana largo en Sala Mayo, con entrada gratuita. Habrá propuestas de diseño, gastronomía y espectáculos. Los organizadores destacaron la participación de más de 90 emprendimientos y una temática inspirada en las flores de la ciudad.
La quinta edición de Diseña Paraná se desarrollará del sábado 10 al lunes 12 de octubre en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita, propuestas de diseño local, gastronomía y espectáculos. La feria abrirá sus puertas durante las tres jornadas, de 16 a 21 horas, en el marco de las actividades previstas para el fin de semana largo.
Esta iniciativa reunirá más de 90 propuestas de emprendimientos locales, entre ellas 82 proyectos de diseño seleccionados mediante un proceso de capacitación y evaluación. Los visitantes podrán encontrar indumentaria, accesorios, objetos para el hogar, impresiones 3D y productos inspirados en la identidad de Paraná.
El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, y la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, brindaron detalles sobre la organización y adelantaron que la temática de este año será “Pulsión floral”, una propuesta creativa basada en las flores y los árboles característicos de la ciudad.
Diseña Paraná reunirá emprendimientos locales en Sala Mayo
La feria constituye la instancia final de un proceso de formación, capacitación y vinculación entre diseñadores y emprendedores de Paraná.
Bustamante explicó que esta quinta edición busca consolidar el desarrollo del diseño local y fortalecer su proyección económica y cultural.
“Estamos llegando a la instancia final de todo este proceso de formación, de capacitación, de vinculación entre diseñadores y diseñadoras de la ciudad que representa Diseña Paraná”, señaló.
El funcionario destacó que el programa tiene continuidad a través de una política pública municipal, respaldada por una ordenanza y sostenida por la gestión de la intendenta Rosario Romero.
Además, sostuvo que el objetivo es promover una identidad propia para el diseño paranaense y generar oportunidades de crecimiento para los emprendimientos.
Según explicó, la iniciativa apunta a fortalecer la actividad productiva, promover el empleo y favorecer la vinculación con instituciones educativas y sectores privados.
Más de 300 inscriptos y 82 proyectos seleccionados
Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el crecimiento de la convocatoria.
De acuerdo con los datos aportados por Bustamante, más de 300 personas se inscribieron para participar del proceso de Diseña Paraná, una cifra superior a la registrada en ediciones anteriores.
De ese total, 140 emprendimientos presentaron sus desarrollos, productos e ideas innovadoras en las clínicas de diseño, donde recibieron acompañamiento y evaluación.
Posteriormente, un comité integrado por representantes de 13 instituciones públicas, privadas y universitarias seleccionó 82 proyectos para participar de la feria.
El subsecretario de Producción destacó que el trabajo conjunto permitió fortalecer las propuestas y mejorar su presentación ante el público.
También remarcó que el programa busca acompañar a los diseñadores durante todo el proceso, desde la formación hasta la comercialización de sus productos.
“Pulsión floral”, la temática de la quinta edición
La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, explicó que la edición 2026 tendrá como eje creativo “Pulsión floral”, una temática desarrollada durante las capacitaciones y actividades de fortalecimiento.
Esta propuesta está inspirada en las flores y especies arbóreas presentes en Paraná, entre ellas el lapacho, el aromito, el ceibo y el jacarandá. “Vamos a ver tanto en los objetos, en los textiles, en los elementos para el hogar, una explosión floral, una pulsión floral”, anticipó Waigandt.
Según explicó, los diseñadores incorporaron estas referencias naturales en sus productos, con el objetivo de expresar una identidad vinculada con la ciudad.
La funcionaria destacó que el público encontrará propuestas originales que combinan investigación, creatividad y producción local.
En ese sentido, señaló que la feria permitirá conocer cómo los emprendedores trasladaron los elementos del paisaje urbano a objetos de uso cotidiano.
Diseños inspirados en el palo borracho
Una de las propuestas especiales de esta edición fue desarrollada por un grupo de diseñadores denominado Núcleo, que recibió acompañamiento específico durante el proceso de formación.
Sus integrantes trabajaron sobre el palo borracho, un árbol característico de la región, para crear productos inspirados en sus formas y elementos naturales.
Waigandt adelantó que entre las piezas elaboradas habrá carteras, vestidos y velas que incorporan referencias a las espinas y otras características del árbol.
“Van a ver carteras que tienen espinas, vestidos que tienen espinas, velas que están basadas en el palo borracho”, detalló.
La coordinadora explicó que estas creaciones surgieron de un proceso de investigación, consultoría y desarrollo de productos. “Vemos objetos que fueron concebidos este año en un proceso de formación y consultoría, en un proceso de investigación y que gritan Paraná”, expresó.
Indumentaria, accesorios, impresión 3D y regalos
Además de las propuestas inspiradas en la naturaleza, Diseña Paraná contará con una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales.
Bustamante explicó que la feria no se limita al diseño textil o de indumentaria, sino que incorpora diferentes soportes, materiales y técnicas de producción. Entre los rubros anunciados se encuentran accesorios, indumentaria, objetos para el hogar e impresiones 3D.
Waigandt también destacó que este año se trabajó especialmente en el desarrollo de regalos y recuerdos turísticos con identidad paranaense, con alternativas de distintos valores.
La funcionaria señaló que estas propuestas buscan ampliar las posibilidades de comercialización y acercar el diseño local a nuevos públicos.
Además, invitó a aprovechar la feria para realizar compras anticipadas por el Día de la Madre, con productos originales elaborados en la ciudad. “Hay cosas económicas, únicas, de alta calidad. Aprovechemos y acompañándolos, eligiendo hacer nuestra comprita aquí en la feria Diseña Paraná”, expresó Waigandt.
Gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia
La propuesta se completará con espacios gastronómicos y espectáculos, para que los visitantes puedan disfrutar de una salida durante el fin de semana largo.
Los organizadores explicaron que el recorrido por la feria estará vinculado con la temática floral y que los espacios de gastronomía permitirán complementar la experiencia.
“Estamos pensando una experiencia que va a estar disponible sábado, domingo y lunes desde las 16 horas y hasta las 21”, indicó Waigandt.
La coordinadora señaló que la intención es ofrecer un paseo para toda la familia, con actividades que puedan disfrutarse independientemente de las condiciones meteorológicas. De esta manera, Sala Mayo y sus alrededores concentrarán distintas actividades durante las tres jornadas.
Destacaron el trabajo conjunto con universidades y emprendedores
Durante la presentación, los funcionarios remarcaron que Diseña Paraná se desarrolla mediante la articulación entre el Municipio, instituciones educativas y el sector emprendedor.
Waigandt mencionó especialmente el acompañamiento de universidades y organizaciones que participaron en las capacitaciones y en el fortalecimiento de los proyectos. De hecho, la funcionaria consideró que el trabajo realizado durante el año permitió mejorar la calidad de las propuestas y fortalecer la identidad de los productos.
Por su parte, Bustamante vinculó el crecimiento de la feria con la posibilidad de consolidar emprendimientos, generar empleo y ampliar las oportunidades de comercialización.