Familia de Paraná vende torta asada para recaudar fondos para cirugía por cesárea

Desde hace algún tiempo que el Iosper sostiene un conflicto con los anestesistas en la provincia de Entre Ríos y, de a poco, se conocen algunos de los problemas que genera. En Paraná, una familia vende torta asada para afrontar costos de una cirugía por cesárea programada para el próximo viernes.

Gustavo de Santiago, conocido popularmente como “Terremoto”, dialogó sobre la situación que vive actualmente su pareja Natalia Retamal: “Nos sentimos decepcionados con Iosper porque ella va a tener una cirugía, una cesárea programada el viernes 15 y nos encontramos con que no va a haber anestesia. Necesita doble porque una es para la ligadura porque ya tiene 40 años. Necesita 160 mil pesos por la cesárea y por la ligadura $80.000. Ahí tenemos 240 mil pesos de anestesia nada más. Por eso estoy vendiendo torta asada para recaudar de acá al viernes ese monto de dinero”.

"Terremoto" contó los detalles. Foto: Elonce

“Ella es adherente al Iosper, pero no está cubriendo anestesia para nadie en la provincia. Por eso apelamos a la solidaridad del gobernador. Pedimos que arregle urgente esa situación porque soy un triste municipal y no me supieron dar respuesta en el Iosper. Estamos desesperados porque el viernes a las 7 de la mañana entra al quirófano”, detalló.

Foto: Elonce

Para todo aquel interesado en ayudarlos, se encuentran en Avenida Ejército y calle Pablo Crausaz “con las mejores, bonitas y más crocantes torta asada de Paraná”. El alias es tortafrita23 para ayudarlos. Para comunicarse con él, el teléfono es 343154290936.