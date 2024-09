Empleados de comercio celebran su día en el camping del sindicato en Paraná

En el marco del día del Empleado de Comercio, los trabajadores transitan su tradicional festejo con sorteos, música y entretenimientos en el camping del sindicato, ubicado en calle Juan Garrigó 4716, en Paraná.

Elonce rescató el testimonio de los agasajados, quienes dieron cuenta de la importancia de la celebración

“Hace más de siete años que celebramos nuestro y siempre con buen tiempo, gracias a Dios. Es una fiesta en la que hay una feria de emprendedores (de empleados de comercio que, además de su trabajo, tienen otra actividad) y, para ahorrar, las bandas que tocarán son integradas por algún empleado de comercio”, comunicó a Elonce el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.

“Se sortearán una moto Honda 110cc y más de ocho millones de pesos en sobres de dinero en efectivo”, indicó Ruberto al remarcar: “Es un día para aprovechar y divertirse en el camping”.

La postura de Ruberto sobre la Ley Bases

En la oportunidad, Ruberto apuntó a la instrumentación de la Ley Bases del gobierno de Javier Milei que, entre sus articulados, posee un nuevo régimen laboral que determina que un trabajador independiente (monotributista o autónomo) podrá contar con la colaboración de hasta tres trabajadores independientes colaboradores, que se considerará que no están vinculados bajo un contrato de trabajo.

“La figura del colaborador, a los trabajadores no nos beneficia ni nos satisface porque no es lo mismo ser empleado, tener un aguinaldo y licencias, a ser un colaborador; porque se factura si se trabaja y no se tiene derecho ni a vacaciones ni a enfermarse”, fundamentó el dirigente sindical.

“Nuestro gremio fue el que propuso, en los años 40, las vacaciones pagas, el aguinaldo y las licencias”, repasó e instó a “mantener las organizaciones sindicales por su patrimonio y el compromiso de lucha”. (Elonce)